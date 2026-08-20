KGM jubila uno de sus modelos más icónicos

Coches y Motos 20 AGO 2026 - 09:06h.

Su sucesor estrenará una mecánica híbrida enchufable inédita en la marca

El nuevo KGM es el más bonito de la historia de la marca

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KGM prepara la retirada de uno de los modelos que explican su historia. El Rexton tendrá sucesor en 2027, aunque conservará poco de su receta tradicional. La marca, conocida anteriormente como SsangYong, trabaja en el proyecto SE10. Ese nombre es provisional y cambiará antes de llegar a los concesionarios europeos.

El Rexton es un todoterreno de siete plazas y 4,85 metros de longitud. Mantiene chasis de largueros y travesaños, una solución cada vez menos habitual. Su motor diésel 2.2 entrega 202 CV y 440 Nm. Esa combinación lo convirtió en uno de los últimos representantes de la vieja escuela.

KGM estrenará en 2027 su primer híbrido enchufable

Su reemplazo permitirá a KGM pasar página. Seguirá siendo un SUV grande del segmento D+, con dimensiones cercanas a las del Rexton. Sin embargo, abandonará el diésel y el enfoque clásico. La gama contemplará un gasolina turbo de dos litros y una variante híbrida enchufable, inédita dentro de la compañía.

KGM no vende ningún PHEV. Ofrece motores convencionales, híbridos y eléctricos, pero le faltaba esa pieza. El SE10 cubrirá el hueco. También permitirá competir en un mercado donde las restricciones obligan a reducir emisiones sin renunciar a autonomía, espacio interior o facilidad para realizar largos viajes familiares.

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Guardará cierta relación con los nuevos EBRO

El proyecto nace del acuerdo entre KGM y Chery. Ambas empresas ya habían firmado en 2024 una licencia de plataforma y un programa de desarrollo conjunto. Ahora amplían su relación mediante una inversión estratégica de 75 millones de dólares, aproximadamente 65 millones de euros. El objetivo va más allá de compartir componentes.

Todo apunta a que el SE10 derivará de un modelo perteneciente a la familia Chery Tiggo. Por tanto, tendrá parentesco técnico con los EBRO s800 y s900 comercializados en España. El primero procede del Tiggo 8. El segundo utiliza como base el Tiggo 9 y aquí se ofrece con mecánica enchufable.