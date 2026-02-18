KGM Rexton es el SUV con alma de todoterreno más accesible del mercado

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 19:08h.

Una alternativa muy válida a los todoterrenos de toda la vida

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

Los todoterrenos tienen cada vez más éxito en nuestro mercado. El problema es que, la mayoría, son inaccesibles para muchos bolsillos. En este escenario, existen alternativas que, si bien no son todoterrenos al uso, si tienen un espíritu muy aventurero que hacen las delicias de los amantes de la aventura con presupuestos ajustados.

Uno de ellos es el KGM Rexton liga. Es grande, robusto y mantiene una auténtica arquitectura de todoterreno. No es solo imagen. Es estructura. Es capacidad real fuera del asfalto.

Así es el KGM Rexton, la alternativa a los todoterrenos para presupuestos ajustados

Sus dimensiones lo dejan claro. 4.850 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.825 mm de alto. La batalla de 2.865 mm aporta aplomo. Y el espacio interior es enorme. El maletero ofrece 820 litros, ampliables hasta 1.977 litros. Más que muchos SUV premium.

Está pensado para siete pasajeros. Tres filas auténticas. Segunda fila abatible 60/40. Tercera fila de serie. Ideal para familias grandes. También para quienes necesitan volumen de carga sin renunciar a plazas adicionales.

En el apartado mecánico monta un motor diésel 2.2. Desarrolla 202 CV y un contundente 441 Nm de par máximo. Va asociado a un cambio automático y tracción total. La velocidad máxima es de 184 km/h. El consumo combinado se sitúa en 7,7 l/100 km. Potente. Capaz. Preparado para remolcar y salir del asfalto con solvencia.

Disponible con casi 8.000 euros de descuento

El precio oficial parte de 47.400 euros. Pero aplicando descuentos de fidelización, promoción y financiación puede quedarse en 39.900 euros. Una cifra muy competitiva frente a rivales como el Kia Sorento o el Skoda Kodiaq, que no siempre ofrecen la misma base técnica.

El acabado Pro incluye mucho de serie. Climatizador automático bizona. Control de crucero. Pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Cámara trasera. Sensores de aparcamiento. Faros Full LED. Llantas de 17 pulgadas. Tapicería de tejido y volante en cuero.

En seguridad destaca el sistema SASS®. Incorpora frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y alerta de fatiga. Además, suma control de estabilidad, sistema antivuelco y ayuda en pendientes. El Rexton combina tamaño, capacidad real 4x4, equipamiento completo y un precio ajustado. Un SUV diferente. Con carácter propio.