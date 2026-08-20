La alternativa al Dacia Sandero es un SUV muy completo, igual de barato, pero, para muchos, más cómodo
La opción que eligen quienes buscan máxima confortabilidad
Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia
El Citroën C3 es uno de los pilares comerciales de la marca. Cada generación ha encontrado su público y la nueva mantiene esa tradición. Ahora cambia su identidad de utilitario por una imagen cercana al SUV. Aun así, continúa triunfando y se convierte en una alternativa seria al exitoso Dacia Sandero.
Con 4,02 metros de largo, resulta fácil de aparcar y manejar en ciudad. Su altura de 1,58 metros facilita el acceso y proporciona una postura más elevada. La batalla alcanza 2,54 metros. El maletero dispone de 300 litros, una capacidad correcta para compras, mochilas y el equipaje de una escapada corta.
El Citroën C3 es una de las opciones más cómodas para el día a día en la ciudad
Citroën propone tres acabados: You, Plus y Max. El primero incorpora aire acondicionado, elevalunas eléctricos delanteros y retrovisores regulables eléctricamente. Añade volante multifunción, tapicería de tela, cristales traseros tintados y llantas de acero de 16 pulgadas. No ofrece lujos innecesarios, pero cubre correctamente las necesidades cotidianas.
En confort, Citroën juega en casa. Ha sido una de sus máximas desde siempre. La suspensión Advanced Comfort utiliza amortiguadores hidráulicos progresivos para filtrar mejor baches e irregularidades. También incluye Head-Up Display, Bluetooth y sensores posteriores de aparcamiento. Frente al Sandero, esa puesta a punto más suave puede marcar diferencias durante viajes o desplazamientos por asfaltos deteriorados.
La seguridad tampoco queda desatendida. Equipa airbags frontales, laterales y de cortina. Suma aviso de colisión, mantenimiento de carril, reconocimiento de límites y alerta de atención. También incorpora control de crucero, asistente de arranque en pendiente, encendido automático de luces, control de presión y llamada de emergencia e-Call.
Así es el C3 más económico
Citroën anuncia esta versión por 16.390 euros al contado o 15.890 euros financiados. La oferta plantea cuotas mensuales de 89 euros, con una entrada de 5.051,71 euros y una última cuota de 10.105,79 euros. Conviene revisar todas las condiciones, pero el precio de acceso resulta claramente competitivo dentro de un mercado especialmente caro.
Por esa cantidad incorpora un 1.2 PureTech de 100 CV y 205 Nm. Lleva cambio manual de seis relaciones y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos, alcanza 194 km/h y consume 5,6 l/100 km.