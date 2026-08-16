Suzuki hace más accesible el híbrido que más crece en ventas con un nuevo precio para la versión de acceso

Coches y Motos 16 AGO 2026 - 15:05h.

Una opción para la ciudad inteligente y barata para quienes no quieren un chino low cost

No arrasa, pero Suzuki es una de las marcas más rentables

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El Suzuki Swift pertenece a una especie cada vez menos numerosa. Es un coche pequeño, ligero y pensado realmente para la ciudad. No intenta parecer un SUV ni necesita motores potentes. Su propuesta combina facilidad de conducción, consumo reducido y tecnología híbrida ligera para enfrentarse al Toyota Yaris y al popular Dacia Sandero.

La virtud del Swift aparece al utilizarlo. Sus 3,86 metros permiten atravesar calles estrechas y aprovechar huecos. Pesa poco y prioriza la agilidad. Puede enfrentarse al Toyota Yaris o al Dacia Sandero sin copiar sus fórmulas. Suzuki apuesta por sencillez, bajo consumo y dotación.

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Un tapado entre los utilitarios a tener muy en cuenta

El conductor encuentra una pantalla táctil de nueve pulgadas con navegador, Android Auto y Apple CarPlay. Hay Bluetooth, radio digital y conexión USB. Los faros son LED. El acceso no exige sacar la llave. Aire acondicionado, volante regulable y asiento ajustable en altura completan un interior funcional, sin lujos.

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La sorpresa continúa en seguridad. Incluye control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto y reconocimiento de señales. Vigila peatones, ciclistas y motocicletas. Avisa ante una salida involuntaria del carril y controla la atención del conductor. Los sensores y la cámara trasera reducen el esfuerzo al aparcar.

Una opción mecánica sencilla, pero muy solvente

La gama gira en torno a un bloque basado en un motor de gasolina 1.2 apoyado por un sistema MHEV. Produce 83 CV y 112 Nm. No impresiona sobre el papel, pero encaja con su enfoque. Lleva cambio manual de cinco marchas, acelera hasta 100 km/h en 12,5 segundos y llega a 165 km/h.

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El dato decisivo es el consumo: 4,4 l/100 km según WLTP. La asistencia eléctrica también concede la etiqueta ECO. El maletero, con 265 litros, representa su mayor limitación. Aun así, puede cubrir compras y equipaje ligero. Su batalla de 2,45 metros ayuda a aprovechar mejor el espacio para los ocupantes.

Suzuki fija un catálogo de 20.400 euros, rebajado a 19.305 euros al contado. Financiando queda en 17.816 euros. Requiere 5.474,22 euros de entrada, una primera cuota de 93,03 euros, otras 46 de 99 euros y 11.359,19 euros finales.