Coches y Motos 16 AGO 2026 - 00:55h.

La furgoneta americana es una alternativa interesante a los SUV

Ford se carga el Focus

Compartir







Encontrar un coche realmente espacioso por un precio contenido resulta cada vez más complicado. Los SUV familiares han aumentado considerablemente sus tarifas y muchos modelos con grandes maleteros superan con facilidad los 30.000 euros. Sin embargo, Ford cuenta con una alternativa que apuesta por la máxima practicidad y que, gracias a sus promociones, puede costar aproximadamente lo mismo que muchos compactos convencionales: el Tourneo Courier.

Este modelo parte de la experiencia de Ford en vehículos comerciales, pero está desarrollado para ofrecer el confort y el equipamiento que se espera de un turismo moderno. Su carrocería de formas cuadradas permite aprovechar mucho mejor el espacio disponible, mientras que su diseño incorpora elementos que recuerdan al mundo SUV para alejarse de la imagen tradicional de una furgoneta.

PUEDE INTERESARTE Ford elige al sustituto del Focus

El resultado es un vehículo especialmente interesante para familias, personas que transportan habitualmente objetos voluminosos o simplemente conductores que valoran el espacio por encima de otros aspectos.

Un enorme maletero en apenas 4,34 metros

Uno de los puntos más sorprendentes del Ford Tourneo Courier está en sus dimensiones. Con aproximadamente 4,34 metros de longitud, no resulta mucho más grande que numerosos compactos actuales y sigue siendo suficientemente manejable para utilizarlo diariamente en ciudad.

PUEDE INTERESARTE El Ford Kuga está sentenciado

Sin embargo, el aprovechamiento interior está a otro nivel. Su elevada carrocería y sus formas rectas proporcionan una excelente sensación de amplitud y permiten que los pasajeros de las plazas posteriores dispongan de mucho espacio.

PUEDE INTERESARTE Ford se carga el Focus

El maletero es otro de sus grandes argumentos. Con alrededor de 570 litros de capacidad, supera ampliamente a muchos compactos y también deja atrás a numerosos SUV. Abatiendo los asientos posteriores se obtiene además una superficie de carga enorme, especialmente útil para transportar bicicletas, equipamiento deportivo o grandes cantidades de equipaje.

A ello se suma un acceso muy cómodo al habitáculo, numerosos espacios portaobjetos y soluciones diseñadas específicamente para facilitar el uso familiar cotidiano.

Precio de compacto y equipamiento de turismo

Ford tampoco ha descuidado el apartado mecánico. La gama dispone de alternativas pensadas para ofrecer un buen equilibrio entre prestaciones y consumos. Entre ellas encontramos el conocido motor 1.0 EcoBoost de 125 CV, una potencia suficiente para desplazarse con solvencia tanto por ciudad como por carretera.

Su planteamiento está claramente orientado hacia el confort. La posición de conducción elevada proporciona una excelente visibilidad y la puesta a punto busca facilitar los viajes largos sin resultar incómodo en entornos urbanos.

El equipamiento también demuestra cuánto han evolucionado este tipo de vehículos. Dependiendo del acabado elegido, el Tourneo Courier puede incorporar instrumentación digital, pantalla multimedia, Apple CarPlay y Android Auto, climatización, cámara trasera, sensores de aparcamiento y numerosos asistentes de seguridad.

La gama incluye además diferentes niveles de acabado, incluyendo versiones de aspecto más aventurero que añaden protecciones exteriores y detalles específicos para acercarlo todavía más a la estética de un SUV.

Pero probablemente su mayor atractivo esté en el precio. Las promociones disponibles permiten situarlo alrededor de los 22.000 euros, entrando directamente en territorio de muchos compactos y algunos utilitarios bien equipados.

Por ese dinero, el Ford Tourneo Courier ofrece un enorme maletero, mucho espacio para los pasajeros, un completo equipamiento y unas dimensiones exteriores razonables. Una combinación difícil de encontrar y que demuestra que, cuando la prioridad es la practicidad, existen alternativas mucho más interesantes que muchos SUV convencionales.