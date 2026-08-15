Coches y Motos 15 AGO 2026 - 16:55h.

La mejor decisión de Citroën fue dar un paso adelante con este modelo

Diseño, motor y precio: este Citroën lo tiene todo

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El nuevo Citroën C3 Aircross ya no juega como un SUV urbano. Ha crecido hasta los 4,39 metros y se acerca a modelos como Kia Niro, SEAT Ateca o Dacia Duster. Ese cambio lo convierte en una opción familiar. Además, mantiene una tarifa inferior a la de Nissan equivalentes.

El aumento exterior se aprovecha dentro. La distancia entre ejes alcanza 2,60 metros y facilita unas plazas posteriores utilizables. Detrás queda un maletero de 410 litros. Es suficiente para compras, maletas o un carrito infantil. El asiento posterior se divide en proporción 2/3 y 1/3 para ganar versatilidad.

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Citroën se pasó el juego con el nuevo C3 Aircross

Citroën también apuesta por una conducción cómoda. La suspensión Advanced Comfort utiliza amortiguadores hidráulicos progresivos. Su objetivo es filtrar mejor baches, badenes y firmes deteriorados. El conductor dispone de asiento regulable en altura. El volante puede ajustarse verticalmente como en profundidad. Hay aire acondicionado manual de serie.

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Este C3 Aircross arranca en 18.540 euros al contado o 17.540 euros financiados. La fórmula propone cuotas de 119 euros, una entrada de 4.499,63 euros y un pago final de 12.336,33 euros. Y lo que te llevas a cambio no está nada mal.

Para empezar, el acabado YOU evita una apariencia excesivamente básica. Incorpora firma luminosa y luces diurnas LED, encendido automático y cristales laterales tintados. Añade retrovisores eléctricos, sensores traseros y llantas de 16 pulgadas con tapacubos Titanite. Los pasos de rueda negros refuerzan su carácter SUV.

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Equipamiento a la altura y motor solvente y eficiente

Dentro aparece el concepto C-Zen Lounge con Head-Up Display y una Smartphone Station. También incluye seis airbags, Pack Safety, kit antipinchazos y elevalunas delanteros eléctricos. Las ventanillas traseras son manuales, una concesión al precio. Aun así, reúne los elementos esenciales para utilizarlo diariamente sin echar cosas en falta.

A todo ello se suma un motor 1.2 PureTech de 100 CV y 205 Nm. Lleva cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y alcanza 182 km/h. El consumo combinado se sitúa en 6,2 litros cada 100 kilómetros.