Más bonito y, para muchos, mejor que el Toyota C-HR y con una calidad que sorprende

Coches y Motos 15 AGO 2026 - 02:33h.

Recientemente renovado, este crossover tiene precio de low cost, diseño futurista y carácter premium

Toyota tiene el que es, para muchos, el mejor coche para viajar

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El Toyota C-HR ha demostrado que un modelo práctico no tiene que resultar aburrido. Sin embargo, no es la única alternativa para quienes buscan algo diferente. El renovado Kia XCeed entra por los ojos y añade una calidad que sorprende. No será un SUV puro, pero tampoco lo necesita.

Su planteamiento combina la postura elevada de un crossover con el comportamiento de un turismo. Mide 4,40 metros de largo, una cifra manejable. Además, ofrece un maletero de 426 litros, ampliable hasta 1.378 litros. En este apartado supera al C-HR y cumple con nota para viajar en familia.

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Precio low cost para un crossover de carácter premium

Kia anuncia el XCeed por 19.860 euros. Y lo que te llevas a cambio no está nada mal. Una propuesta sencilla, pero miuy eficiente y eficaz. Por este precio incluye el acabado Drive, que viene bien servido desde el primer escalón. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas y climatizador automático bizona. Añade sensor de luces y sensores traseros de aparcamiento. También incorpora puertos USB y conexiones USB-C delante y detrás. Son detalles sencillos, pero facilitan mucho la convivencia diaria.

La tecnología tiene un papel importante. El navegador Kia Connect utiliza una pantalla de 10,25 pulgadas. Ofrece Android Auto, Apple CarPlay y servicios conectados. El cuadro Supervision dispone de una pantalla de 4,2 pulgadas. Quizá no sea el habitáculo más futurista, pero todo queda a mano y resulta fácil de utilizar.

La renovación le ha sentado muy bien

Tampoco se queda corto en seguridad. Equipa frenada automática de emergencia con reconocimiento de peatones, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Añade control de presión de los neumáticos. Frente al Peugeot 408, Volkswagen Taigo o Renault Arkana, el XCeed juega la baza del equilibrio y un equipamiento honesto.

La versión anunciada utiliza un motor 1.0 T-GDi de 115 CV y 200 Nm. Se combina con cambio manual. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,7 segundos y alcanza 182 km/h. Su consumo homologado es de 5,7 l/100 km. No busca pegarte al asiento, pero ofrece una respuesta suficiente para desplazamientos cotidianos. Por cierto: por 1.000 euros más tienes la misma versión, pero con un sistema MHEV que le otorga la etiqueta ECO de la DGT.