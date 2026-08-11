Más elegante que el Ford Puma y con un interior que parece de una categoría superior

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 03:03h.

El Puma tiene un rival difícil de batir

Ford se carga el Focus

Compartir







El Alfa Romeo Junior se ha convertido en uno de los modelos más importantes de la firma italiana. Con él, Alfa Romeo entra de lleno en el competitivo segmento de los SUV urbanos, pero lo hace siguiendo una receta muy diferente a la de buena parte de sus rivales. Frente a modelos tan populares como el Ford Puma, el Junior apuesta por un diseño más elegante, un interior sofisticado y ese carácter deportivo que históricamente ha acompañado a los modelos de la marca.

Con 4,17 metros de longitud, el Junior tiene unas dimensiones perfectas para moverse por ciudad sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, visualmente consigue transmitir la sensación de estar ante un coche de mayor categoría. Buena parte de esa impresión procede de unas proporciones muy cuidadas, unos pasos de rueda marcados y una carrocería con numerosos detalles propios de Alfa Romeo.

PUEDE INTERESARTE Ford tiene una réplica del Toyota RAV4

El frontal es probablemente su elemento más característico. La tradicional parrilla "Scudetto" vuelve a ocupar una posición protagonista, acompañada por unos grupos ópticos LED de diseño afilado. La trasera también tiene mucha personalidad, especialmente por la forma de los pilotos y la caída del portón.

El resultado es un SUV claramente diferenciado. Mientras el Ford Puma apuesta por una imagen deportiva y desenfadada, el Junior añade un punto adicional de sofisticación que puede convencer a quienes buscan algo más exclusivo.

PUEDE INTERESARTE El Ford Kuga está sentenciado

Un interior con sabor a auténtico Alfa Romeo

El habitáculo es otro de los argumentos que permiten al Junior diferenciarse de numerosos SUV generalistas. Alfa Romeo ha diseñado un puesto de conducción claramente orientado hacia el conductor, recuperando algunos elementos tradicionales de la marca.

Destaca especialmente la instrumentación digital integrada dentro de dos características viseras, una solución inspirada en los Alfa Romeo clásicos. Junto a ella aparece una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas desde la que se gestionan buena parte de las funciones del vehículo.

Dependiendo del acabado, el Junior puede incorporar climatizador automático, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, cámara de visión trasera, navegación, iluminación ambiental y conectividad mediante Android Auto y Apple CarPlay.

También sorprende por su practicidad. Pese a sus dimensiones compactas, el maletero puede alcanzar los 415 litros, una capacidad muy competitiva dentro de su segmento y suficiente para afrontar escapadas de fin de semana o el uso cotidiano de una pequeña familia.

Hasta 145 CV y etiqueta ECO

La versión híbrida es una de las alternativas más interesantes de la gama. Combina un motor de gasolina 1.2 turbo con tecnología electrificada para desarrollar 145 CV, asociados a una transmisión automática de doble embrague y seis relaciones.

Su consumo puede situarse alrededor de los 5 litros cada 100 kilómetros, convirtiéndolo en una alternativa eficiente para quienes combinan desplazamientos urbanos con recorridos por carretera. Además, la tecnología híbrida permite obtener la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja especialmente importante para circular por las zonas de bajas emisiones.

Alfa Romeo también ofrece una variante Q4 que añade tracción total, ampliando considerablemente las posibilidades del modelo. A ello se suman las versiones completamente eléctricas para quienes quieren prescindir definitivamente del motor de combustión.

El Junior consigue así ofrecer una combinación poco habitual dentro del segmento: dimensiones urbanas, diseño italiano, tecnología híbrida, etiqueta ECO y un interior con una presentación que parece propia de un coche más caro.

Frente a un Ford Puma, su principal argumento no es únicamente el equipamiento o la eficiencia. El pequeño Alfa Romeo juega la carta de la personalidad. Con una estética más elegante, un habitáculo muy cuidado y 145 CV en su versión híbrida, el Junior es una opción especialmente atractiva para quienes buscan un SUV urbano práctico pero no quieren renunciar a tener un coche diferente.