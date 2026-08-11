Alfa Romeo tiene un SUV muy bonito que ni Lexus puede igualar y apunta directamente al BMW X1

Coches y Motos 11 AGO 2026 - 07:34h.

La marca italiana sigue destacando por sus diseños

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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Alfa Romeo siempre ha conseguido diferenciarse de sus rivales gracias al diseño, y el Junior demuestra que esa filosofía continúa completamente vigente. El SUV más pequeño de la marca italiana se ha convertido en uno de sus modelos más importantes, combinando una estética deportiva, tecnología, etiqueta ECO y un precio que permite enfrentarse a alternativas premium considerablemente más caras.

El Alfa Romeo Junior mide 4,17 metros de longitud, por lo que se mueve en la parte más compacta del mercado SUV. Sin embargo, su planteamiento permite que pueda entrar en la lista de candidatos de compradores que inicialmente contemplaban modelos premium como el BMW X1 o diferentes alternativas de Lexus.

El diseño juega aquí un papel fundamental. Su frontal incorpora una reinterpretación del característico escudo de Alfa Romeo, mientras que los grupos ópticos y las marcadas formas de la carrocería consiguen transmitir una imagen mucho más deportiva de lo habitual en este segmento.

La parte trasera también tiene una personalidad muy marcada, especialmente por el diseño de sus pilotos. El resultado es un SUV que difícilmente puede confundirse con cualquier otro y que apuesta claramente por la estética como uno de sus principales argumentos.

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Un SUV híbrido con etiqueta ECO y 145 CV

El Junior no pretende destacar únicamente por su diseño. Alfa Romeo también ha querido mantener parte del carácter dinámico que tradicionalmente ha diferenciado a sus modelos, algo especialmente importante en una categoría donde muchos SUV ofrecen unas sensaciones de conducción prácticamente idénticas.

La alternativa híbrida utiliza un motor de gasolina de 1,2 litros acompañado de un sistema de microhibridación. El conjunto desarrolla 145 CV y está asociado a una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades.

Gracias a esta tecnología dispone de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para quienes circulan habitualmente por grandes ciudades. Su consumo homologado se sitúa alrededor de los 5 l/100 km, permitiendo combinar unas prestaciones suficientes con unos costes de utilización razonables.

Su puesta a punto busca además ofrecer una conducción más ágil que la de muchos competidores. La dirección rápida y un chasis orientado hacia el dinamismo permiten conservar parte del ADN deportivo que se espera de cualquier Alfa Romeo.

Mucho diseño premium por menos dinero

El precio es otro de los argumentos que convierten al Junior en una alternativa interesante frente a modelos premium. Dependiendo de promociones y condiciones comerciales, las versiones de acceso pueden situarse claramente por debajo de los 30.000 euros, una cantidad considerablemente inferior a la necesaria para acceder a determinados SUV alemanes.

El equipamiento puede incluir instrumentación digital, pantalla multimedia, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, cámara trasera y diferentes asistentes a la conducción.

Además, pese a sus contenidas dimensiones exteriores, ofrece un maletero que puede superar los 400 litros en determinadas versiones. No es el SUV más espacioso para las plazas traseras, pero sí ofrece suficiente versatilidad para convertirse en el único coche de una pareja o una pequeña familia.

El Alfa Romeo Junior apuesta, por tanto, por una fórmula diferente. No busca superar al BMW X1 en espacio ni convertirse en el SUV más práctico del mercado. Su objetivo es combinar diseño italiano, tecnología, eficiencia y unas sensaciones de conducción más deportivas de lo habitual. Y precisamente esa personalidad es la que puede convertirlo en una alternativa muy atractiva frente a propuestas premium mucho más caras.