El SUV más atractivo de Nissan es la compra perfecta para los que quieren practicidad y estilo

Coches y Motos 10 AGO 2026 - 05:43h.

El Juke es una apuesta segura en el segmento B-SUV

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Juke fue uno de los modelos que revolucionó el segmento de los SUV urbanos cuando llegó al mercado. Su diseño rompedor marcó tendencia y abrió el camino a una nueva generación de todocaminos compactos con una fuerte personalidad. Hoy, varios años después de su debut, sigue siendo uno de los vehículos más reconocibles de su categoría y, gracias a su actualización y a la incorporación de la mecánica híbrida, continúa siendo una de las opciones más atractivas para quienes buscan un coche con estilo sin renunciar a la eficiencia.

Frente a rivales de planteamiento más conservador, el Juke apuesta por diferenciarse desde el primer vistazo. Pero su atractivo no se limita a la estética. También ofrece un buen equilibrio entre tamaño, tecnología, consumo y equipamiento, convirtiéndose en una compra muy interesante para quienes necesitan un SUV práctico para el uso diario.

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Un diseño inconfundible con un interior mucho más tecnológico

La personalidad del Nissan Juke sigue siendo uno de sus mayores argumentos. Su frontal mantiene los característicos faros divididos, una parrilla de gran tamaño y unas líneas musculosas que le otorgan una imagen deportiva y moderna. La carrocería, con una silueta de inspiración coupé y una zaga muy marcada, consigue que siga destacando incluso en un segmento donde cada vez hay más competencia.

El interior también ha evolucionado de forma importante. La última actualización ha incorporado materiales de mayor calidad, un salpicadero renovado y una tecnología mucho más avanzada. El cuadro de instrumentos digital y la pantalla central de 12,3 pulgadas permiten acceder de forma sencilla al sistema multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

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Además, el equipamiento puede incluir cámara de visión 360 grados, sistema ProPILOT de ayuda a la conducción, climatizador automático, acceso sin llave, cargador inalámbrico para el móvil, iluminación ambiental y numerosos asistentes de seguridad que hacen la conducción más cómoda y segura.

A pesar de su diseño compacto, el habitáculo ofrece espacio suficiente para cuatro adultos y un maletero que alcanza los 422 litros en las versiones de gasolina, mientras que el híbrido mantiene una capacidad muy competitiva para el segmento.

Un sistema híbrido pensado para gastar poco

Uno de los principales atractivos del Nissan Juke Hybrid es su sistema de propulsión de 143 CV, formado por un motor de gasolina de 1,6 litros y dos motores eléctricos que trabajan conjuntamente para ofrecer una conducción muy suave y eficiente. El cambio automático optimiza constantemente el funcionamiento del conjunto para reducir el consumo, especialmente en ciudad, donde el vehículo puede circular durante buena parte del tiempo utilizando el motor eléctrico.

El consumo medio homologado se sitúa alrededor de los 4,8 l/100 km, lo que permite disfrutar de la etiqueta ECO y beneficiarse de todas las ventajas asociadas a este distintivo ambiental. Además, su respuesta resulta muy agradable tanto en tráfico urbano como en carretera, ofreciendo un equilibrio convincente entre prestaciones y eficiencia.

Una compra muy equilibrada para el día a día

El Nissan Juke Hybrid parte de un precio cercano a los 26.500 euros con promociones, una cifra que lo convierte en una de las alternativas más interesantes dentro del segmento de los SUV híbridos urbanos. A cambio ofrece un diseño que sigue siendo diferente al de cualquier rival, una mecánica eficiente, un equipamiento muy completo y la tranquilidad de una marca con amplia experiencia en este tipo de vehículos.

Su tamaño facilita las maniobras en ciudad y el aparcamiento, mientras que su comportamiento en carretera transmite una gran sensación de estabilidad y confort. Todo ello convierte al Juke en un coche muy polivalente, capaz de responder con solvencia tanto en los desplazamientos diarios como en viajes de fin de semana.

Gracias a esa combinación de diseño, eficiencia, tecnología y practicidad, el Nissan Juke continúa siendo uno de los SUV más interesantes de su categoría. Un modelo pensado para quienes quieren destacar por estilo, pero también disfrutar de un vehículo cómodo, bien equipado y preparado para afrontar cualquier tipo de trayecto.