Yamaha convierte en accesible la adventure más deseada de su catálogo con una versión más asequible
Yamaha ha acercado uno de sus modelos más solicitados a toda la gente, colocándole un precio muy asequible, para que cualquiera que esté interesado se pueda permitir su adquisición. Es una adventure increíble, que ofrece todo lo necesario para poder presumir de ella vayas donde vayas, y esto acaba por convertir la Super Ténéré en un auténtico reclamo para todos. Por lo tanto, tenemos claro que merece mucho la pena valorar su adquisición.
Lo primero que podemos resaltar a la hora de hablar de esta moto es su propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 1200 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a una potencia de 112 CV a 7.250 revoluciones por minuto. Una cifra de potencia que se entrega de manera lineal, aunque gracias a los distintos modos de conducción que tiene incorporados, se puede gestionar fácilmente y adaptarlo a las necesidades que tengas en cada momento.
También incorpora control de tracción en tres niveles, sistema de frenada ABS inteligente, control de velocidad de crucero y otro tipo de ayudas para la conducción que la hacen tan completa. Y algo que también es digno de mención es su impresionante depósito de combustible, con una capacidad de 23 litros, lo que se traduce en una autonomía simplemente descomunal, que permite hacer largas distancias sin preocuparse por nada.
La Yamaha Super Ténéré ahora cuesta apenas 13.999 euros
Pese a ser una moto de dimensiones tan impresionante, lo cierto es que conseguir la Yamaha Super Ténéré no implica que tengas que hacer ningún sacrificio o esfuerzo desmesurado. Tan solo hace falta que pongas encima de la mesa un total de 13.999 euros, lo que nos parece una cantidad que se puede pagar sin demasiados problemas.