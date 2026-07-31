El Renault más bonito de la historia reciente de la marca supera a modelos alemanes mucho más caros

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 00:51h.

Diseño coupé, mucha eficiencia, gran confort y sensaciones de premium

Renault convierte el Twingo en un Dacia

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Renault ha fabricado coches elegantes, deportivos y muy originales. Pocos, sin embargo, tienen la presencia del Rafale. Su silueta de SUV coupé, el frontal afilado y la caída del techo forman un conjunto diferente. No parece un Renault convencional. Incluso puede confundirse con modelos premium alemanes que cuestan bastante más.

El KGM Actyon híbrido y el Omoda 9 son algunas de sus alternativas directas. Ambos apuestan por el equipamiento y una imagen llamativa. El Rafale responde con una estética más personal, un comportamiento trabajado y una gama mecánica eficiente. Además, mantiene una identidad europea muy marcada tanto por fuera como por dentro.

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Está considerado como uno de los Renault más premium de la gama

El habitáculo refuerza esa sensación. La terminación Esprit Alpine incorpora Alcántara reciclado, detalles azules y llantas exteriores de 20 pulgadas. La pantalla OpenR Link de 12 pulgadas integra navegación, servicios de Google y conexión inalámbrica. También suma iluminación ambiental, asientos calefactados, cargador por inducción y climatizador automático bizona.

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No sacrifica funcionalidad por su diseño. Mide 4,71 metros de largo y tiene una batalla de 2,74 metros. Las plazas traseras ofrecen espacio suficiente para adultos. El maletero cubica 528 litros y puede alcanzar 1.600 litros abatiendo los respaldos. Por tanto, cumple como coche familiar y como vehículo para viajar.

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Dos versiones mecánicas a elegir

La versión híbrida autorrecargable parte de 42.039 euros al contado o 35.917 euros financiados. Combina un motor 1.5 turbo con dos unidades eléctricas para entregar 199 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza 180 km/h y consume 4,7 litros cada 100 kilómetros.

Por encima aparece el Rafale PHEV de 300 CV. Incorpora tracción total y ofrece 106 kilómetros de autonomía eléctrica. Completa el 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y alcanza 180 km/h. Su precio arranca en 48.716 euros al contado o 44.195 euros financiados. Es la alternativa más prestacional.

El equipamiento tecnológico termina de elevar su posicionamiento. Incluye dirección trasera 4Control Advanced, control de crucero adaptativo y cámara digital. Añade detector de ángulo muerto, frenada automática, mantenimiento de carril y alerta de tráfico cruzado.