Honda convierte en accesible la trail más deseada de su gama con una versión más ligera y económica

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 15:45h.

Compartir







Honda ha vuelto a complacer a todos sus clientes convirtiendo en accesible una de sus trail más deseadas, que ahora es más ligera y económica que nunca. Es perfecta para tus rutas off-road, y el prestigio con el que cuenta es totalmente merecido, viendo lo que ofrece y el precio tan razonable que le han colocado. Se trata de la CRF 300 L, que se actualizó y se renovó hace poco, para recibir la homologación Euro 5+, y para añadirle los faros delanteros e intermitentes LED.

Al margen de esto, lo importante es el interior, pues equipa un magnífico propulsor de 286 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida y cuatro válvulas, alimentado por una inyección electrónica. Declara una potencia de 27 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 26,6 Nm a 6.500 rpm, que se caracteriza por una entrega lineal que permite todo tipo de conducción. Y se asocia a una caja de cambios de seis velocidades.

PUEDE INTERESARTE La Honda más polivalente es la más desconocida

La velocidad punta es superior a los 130 kilómetros por hora, y cuenta con ABS de doble canal, y con un depósito de combustible de ocho litros de capacidad, que, junto a un consumo contenido, promete una gran autonomía. En cuanto a la instrumentación, está compuesta por una pantalla digital LCD, que proporciona toda la información necesaria, así que es una moto que se adapta a los nuevos tiempos y a la que no le falta de nada.

La Honda CRF 300 L cuesta apenas 6.050 euros

Aunque lo más destacable en esta moto reside en su irrisorio precio, lo que la convierte en una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer ahora mismo, ya que nada más se necesita un total de 6.050 euros. Un coste que la convierte en una gran oportunidad de mercado.