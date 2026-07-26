Coches y Motos 26 JUL 2026 - 21:47h.

La marca japonesa sigue apostando por las berlinas

Lexus saca el modelo del mercado

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El segmento de las berlinas premium vive un momento de transformación, con la electrificación y la tecnología marcando el rumbo de los nuevos lanzamientos. En este contexto llega el Lexus ES 2026, una nueva generación que supone un importante salto adelante para la firma japonesa. Más elegante, más tecnológica y con una oferta mecánica completamente electrificada, la berlina de Lexus quiere convertirse en una de las alternativas más interesantes frente al BMW Serie 5, el Mercedes-Benz Clase E o el Audi A6.

Desde el punto de vista estético, el nuevo ES evoluciona sin perder la esencia que siempre ha caracterizado al modelo. La carrocería presenta unas líneas mucho más limpias y fluidas, con un frontal de aspecto sofisticado, ópticas más afiladas y una silueta que transmite dinamismo incluso cuando el vehículo está parado. La zaga también recibe un tratamiento completamente nuevo, con pilotos unidos visualmente por una fina banda luminosa que aporta una imagen moderna y elegante.

Las dimensiones también aumentan respecto a la generación anterior. Gracias a una longitud superior a los cinco metros y una mayor distancia entre ejes, el nuevo Lexus ES ofrece un habitáculo todavía más amplio, especialmente para quienes viajan en las plazas traseras, donde el espacio disponible se sitúa entre los mejores de su categoría.

Una gama completamente electrificada

La gran novedad del Lexus ES 2026 es su apuesta decidida por la electrificación. La gama abandona definitivamente las mecánicas tradicionales para ofrecer únicamente versiones híbridas y eléctricas, adaptándose así a las nuevas exigencias del mercado.

La versión híbrida autorrecargable desarrolla 196 CV y mantiene una de las grandes señas de identidad de Lexus: ofrecer un funcionamiento extremadamente suave y silencioso. Gracias a la eficiencia del sistema híbrido, consigue reducir notablemente el consumo de combustible sin necesidad de recargar baterías, convirtiéndose en una excelente opción para quienes recorren muchos kilómetros.

La oferta también incorpora por primera vez variantes completamente eléctricas. El ES 350e desarrolla 224 CV y ofrece una autonomía cercana a los 500 kilómetros, mientras que el ES 500e eleva la potencia hasta los 343 CV gracias a la incorporación de dos motores eléctricos y tracción total. Esta versión acelera con gran contundencia, demostrando que una berlina orientada al confort también puede ofrecer unas prestaciones de primer nivel.

Lujo, confort y mucha tecnología

El interior del nuevo Lexus ES refleja perfectamente la filosofía de la marca japonesa. Todo el habitáculo ha sido diseñado para crear un ambiente relajante y refinado, con materiales de gran calidad, superficies acolchadas y un excelente nivel de acabado.

El protagonismo recae sobre una gran pantalla multimedia de 14 pulgadas, acompañada por una instrumentación completamente digital y un avanzado sistema Head-Up Display que proyecta la información principal directamente sobre el parabrisas. La conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, las actualizaciones remotas y un nuevo asistente por voz mejoran notablemente la experiencia tecnológica.

El confort sigue siendo una de las grandes prioridades del modelo. Los asientos delanteros ofrecen múltiples reglajes eléctricos, calefacción, ventilación e incluso función de masaje en las versiones superiores. Las plazas traseras también reciben importantes mejoras y pueden incorporar climatización independiente, regulación eléctrica de los respaldos y reposapiés para maximizar la comodidad durante los viajes largos.

En materia de seguridad, el Lexus ES incorpora la última generación de asistentes a la conducción de la marca, incluyendo control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, frenada automática de emergencia, cámaras de visión de 360 grados, detector de tráfico cruzado y asistente automático de aparcamiento.

Con una imagen mucho más refinada, una gama completamente electrificada con versiones de hasta 343 CV, un interior de gran calidad y una tecnología claramente superior a la de su predecesor, el Lexus ES 2026 se posiciona como una de las berlinas premium más completas del mercado. Su apuesta por el confort, la eficiencia y el refinamiento lo convierten en una alternativa muy seria para quienes buscan un vehículo diferente a las tradicionales propuestas alemanas sin renunciar al lujo ni a la innovación.