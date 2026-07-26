Coches y Motos 26 JUL 2026 - 00:36h.

Por precio se convierte en una de las opciones inteligentes del momento

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El Volkswagen T-Cross es una de las grandes referencias entre los SUV urbanos. Su equilibrio, su tecnología y su imagen alemana han convencido a numerosos compradores. Sin embargo, el Opel Mokka responde con una propuesta igualmente interesante. Tiene un diseño más atrevido, un motor potente y una oferta que reduce notablemente su precio.

El Opel Mokka es el SUV más pequeño y asequible de la firma alemana. Mide 4,15 metros de longitud, una cifra ideal para moverse por ciudad. También ofrece suficiente espacio para afrontar viajes. Su maletero dispone de 350 litros y puede alcanzar los 1.105 litros con los respaldos traseros abatidos. Se sitúa en el segmento de modelos como los SEAT Arona, Renault Captur y Volkswagen T-Cross.

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El Opel Mokka está a precio casi low cost

Su precio al contado es de 22.200 euros, pero Opel lo anuncia por 20.200 euros financiando la compra. La promoción permite pagar 139 euros mensuales. Exige una entrada de 4.666,42 euros y deja una última cuota de 15.058,77 euros. Es una fórmula atractiva, aunque conviene revisar el coste total.

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La versión incluida en la oferta utiliza un motor de gasolina de 136 CV y 230 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio manual y a un sistema de tracción delantera. El Mokka acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 204 km/h.

Mucha eficiencia y un equipamiento muy top

Pese a sus buenas prestaciones, el consumo medio se queda en 5,5 litros cada 100 kilómetros. Su tamaño contenido y una puesta a punto equilibrada permiten disfrutarlo tanto en ciudad como en carretera. El comportamiento resulta ágil y transmite seguridad. No es un deportivo, pero responde con energía cuando el conductor necesita adelantar.

El acabado Edition incorpora llantas de aleación de 17 pulgadas, aire acondicionado y cámara trasera panorámica de 180 grados. También incluye dos pantallas de siete pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto y seis altavoces. Añade control de crucero, luces LED automáticas, sensor de lluvia y retrovisor interior antideslumbrante. Mientras que el lenguaje de diseño Opel Vizor aporta una imagen moderna y reconocible.