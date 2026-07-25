Coches y Motos 25 JUL 2026 - 11:49h.

La marca americana renueva uno de sus mejores SUV

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Jeep afronta una nueva etapa con el lanzamiento del Compass 2026, un SUV compacto completamente renovado que supone un importante salto adelante respecto a su predecesor. La nueva generación estrena plataforma, amplía de forma considerable su oferta de motores electrificados y presenta un diseño mucho más moderno, sin perder el ADN aventurero que ha convertido a la marca estadounidense en una referencia dentro del mundo de los todoterrenos.

Con esta renovación, el Compass se sitúa de lleno entre los modelos más competitivos del segmento C-SUV, donde tendrá que enfrentarse a rivales tan consolidados como el Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan o Renault Austral. Para ello, Jeep ha apostado por una combinación de tecnología, eficiencia y capacidades fuera del asfalto que pocos modelos pueden igualar.

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Plataforma completamente nueva y una gama electrificada

La principal novedad del Jeep Compass 2026 es la utilización de la plataforma STLA Medium del grupo Stellantis, una arquitectura diseñada específicamente para vehículos electrificados. Gracias a esta base, el nuevo Compass mejora notablemente su comportamiento dinámico, incrementa la rigidez estructural y permite incorporar diferentes tipos de motorización.

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La gama arranca con una versión híbrida ligera e-Hybrid de 145 CV equipada con tecnología de 48 voltios. Esta variante disfruta de la etiqueta ECO de la DGT y ofrece un equilibrio muy interesante entre prestaciones y consumo, siendo una opción ideal para quienes buscan un SUV eficiente sin modificar sus hábitos de conducción.

Por encima se sitúa una versión híbrida enchufable con 195 CV, capaz de recorrer cerca de 90 kilómetros en modo completamente eléctrico antes de recurrir al motor de gasolina. Gracias a ello obtiene la etiqueta CERO y permite realizar la mayoría de desplazamientos cotidianos sin consumir combustible.

La gran apuesta de Jeep llega con las versiones totalmente eléctricas. La gama incluye una variante de acceso con 213 CV y una autonomía que puede alcanzar los 500 kilómetros, además de otras opciones más potentes que llegan hasta los 375 CV en la versión de tracción total. Esta última incorpora dos motores eléctricos y una autonomía que puede superar los 650 kilómetros según la versión elegida.

Además de las mejoras mecánicas, el nuevo Compass mantiene unas buenas capacidades fuera del asfalto, especialmente en las variantes con tracción integral, gracias a una mayor altura libre al suelo y a los habituales sistemas de gestión electrónica específicos de Jeep.

Más espacio, tecnología y un diseño mucho más actual

El nuevo Compass también evoluciona de forma importante en el apartado estético. Aunque mantiene elementos tan característicos como la parrilla de siete ranuras, ahora presenta unas líneas más rectas, pasos de rueda muy marcados y una firma luminosa LED que le proporciona una imagen más tecnológica y robusta.

El habitáculo también cambia por completo. El conductor dispone de una instrumentación digital de gran tamaño y de una pantalla central de hasta 16 pulgadas desde la que se gestionan las funciones del sistema multimedia, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

El equipamiento incorpora asistentes de conducción de última generación, como control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto, cámara de visión de 360 grados, reconocimiento de señales y conducción semiautónoma de nivel 2.

El incremento de dimensiones también beneficia al espacio interior. Las plazas traseras ofrecen una mayor amplitud y el maletero alcanza aproximadamente los 550 litros, convirtiéndose en uno de los más generosos de la categoría.

Con esta nueva generación, el Jeep Compass da un importante salto en calidad, tecnología y eficiencia. La llegada de motores electrificados con potencias de entre 145 y 375 CV, autonomías eléctricas que pueden superar los 650 kilómetros y una imagen completamente renovada lo convierten en uno de los SUV compactos más interesantes para quienes buscan un vehículo moderno, práctico y con un marcado carácter aventurero.