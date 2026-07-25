Etiqueta ECO, un consumo muy bajo y un precio inferior al del Volkswagen T-Cross

Coches y Motos 25 JUL 2026 - 02:09h.

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El segmento de los SUV compactos está más competido que nunca, pero hay modelos que consiguen diferenciarse gracias a una combinación muy equilibrada de eficiencia, espacio y precio. Uno de ellos es el Renault Symbioz, un todocamino que llega con el objetivo de convertirse en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un coche práctico para el día a día, con un consumo muy reducido y la etiqueta ECO de la DGT. Además, lo hace con un precio de partida inferior al del Volkswagen T-Cross, un modelo que sigue siendo una de las referencias de la categoría.

El Renault Symbioz comparte numerosos elementos con el Captur, aunque apuesta por una carrocería más larga y un enfoque claramente familiar. Con 4,41 metros de longitud, ofrece un interior amplio y un maletero que puede alcanzar los 624 litros gracias a la banqueta trasera deslizante, una cifra que lo sitúa entre los más capaces de su segmento.

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Un híbrido eficiente con hasta 160 CV

La gran protagonista de la gama es la mecánica Full Hybrid E-Tech de 160 CV, un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de 1,8 litros con dos motores eléctricos y una transmisión automática multimodo. Gracias a esta configuración, el Symbioz puede circular en numerosas ocasiones utilizando únicamente energía eléctrica, especialmente en recorridos urbanos, donde logra reducir tanto el consumo como las emisiones.

El consumo homologado parte de apenas 4,3 l/100 km, una cifra que permite recorrer muchos kilómetros con un solo depósito de combustible y mantener unos costes de uso muy contenidos. Además, al no necesitar recarga externa, resulta especialmente cómodo para quienes no disponen de un punto de carga en casa.

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La gama también contempla otras alternativas mecánicas para adaptarse a distintos perfiles de conductor. Está disponible con un motor mild hybrid de 140 CV y con una versión Eco-G de 120 CV preparada para funcionar tanto con gasolina como con GLP, lo que también le permite disfrutar de la etiqueta ECO.

En el apartado dinámico, el Symbioz destaca por ofrecer una conducción suave y confortable, especialmente en ciudad, donde el sistema híbrido aprovecha al máximo el apoyo eléctrico para reducir el consumo y mejorar la respuesta en las arrancadas.

Mucho equipamiento y un precio muy competitivo

El Renault Symbioz también sobresale por su dotación tecnológica. Dependiendo del acabado, puede equipar el sistema multimedia OpenR Link con pantalla táctil de 10,4 pulgadas, instrumentación digital configurable, navegador con servicios de Google integrados, conectividad inalámbrica para smartphones, asistentes avanzados a la conducción y elementos como el techo panorámico Solarbay con opacidad regulable.

A ello se suma un interior bien rematado, con materiales de buena calidad y múltiples huecos portaobjetos que mejoran la practicidad en el uso diario. La amplitud de las plazas traseras y la modularidad del habitáculo refuerzan su carácter familiar.

En cuanto al precio, el Renault Symbioz arranca en torno a los 25.900 euros en las versiones de acceso, mientras que las variantes Full Hybrid de 160 CV parten desde unos 30.100 euros antes de aplicar promociones adicionales de la marca. Un posicionamiento que le permite competir de forma muy directa con el Volkswagen T-Cross, ofreciendo una mecánica híbrida mucho más eficiente, un mayor espacio interior y un nivel tecnológico muy competitivo para quienes buscan un SUV moderno, económico de mantener y preparado para afrontar cualquier tipo de desplazamiento.