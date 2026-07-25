Cuesta menos que el Volkswagen Golf, con etiqueta ECO y un consumo de referencia: la alternativa gana terreno

Coches y Motos 25 JUL 2026 - 16:54h.

El compacto ideal para el día a día, pero también para escapadas de fin de semana

Renault convierte el Twingo en un Dacia

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El Volkswagen Golf GTE es una de las opciones electrificadas más interesantes entre los compactos. Combina 204 CV con una mecánica híbrida enchufable, pero su precio comienza en 35.171,52 euros. El Renault Mégane E-Tech responde con más potencia, una propulsión completamente eléctrica y una tarifa más económica.

El modelo francés mide 4,20 metros de longitud. Su carrocería compacta resulta manejable en ciudad, mientras que la batalla de 2,69 metros permite aprovechar correctamente el habitáculo. El maletero ofrece 440 litros, una cifra destacada. Al abatir la segunda fila, la capacidad disponible aumenta hasta los 1.332 litros.

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Este Renault es una de las opciones inteligentes entre urbanitas que buscan un compacto

El precio oficial del Mégane E-Tech alcanza los 39.189 euros. Sin embargo, Renault lo anuncia por 34.574 euros al contado o 31.439 euros financiando la compra. A estas cantidades todavía se pueden restar las ayudas del Plan Auto+. Así, su coste final puede quedar bastante por debajo del correspondiente al Golf GTE.

La promoción pertenece a la versión equipada con un motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y está limitado electrónicamente a 150 km/h. Su respuesta inmediata y el silencio de marcha permiten disfrutar de una conducción rápida, suave y especialmente confortable.

Casi 470 km de autonomía y un equipamiento muy tecnológico

La batería cuenta con 63 kWh de capacidad y proporciona hasta 468 kilómetros de autonomía. Una cifra suficiente para los desplazamientos diarios y para realizar viajes con una planificación razonable. El cargador interno admite 7 kW en corriente alterna. Además, el Renault luce la etiqueta CERO de la DGT, con más ventajas que la ECO.

El acabado Techno incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y climatizador automático bizona. También incorpora cámara trasera, tarjeta manos libres y control de crucero adaptativo. El sistema multimedia OpenR Link utiliza una pantalla de nueve pulgadas. Añade cuadro digital, conexiones USB-C, iluminación ambiental y compatibilidad con teléfonos móviles.

La seguridad cuenta con frenada automática capaz de detectar peatones, ciclistas y riesgos en intersecciones. También dispone de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y detector de fatiga. Por encima queda la terminación Esprit Alpine.