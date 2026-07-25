Coches y Motos 25 JUL 2026 - 23:08h.

Una de las opciones más inteligentes del momento entre los B-SUV

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El Kia Stonic acaba de recibir una importante actualización. La marca coreana ha renovado su imagen para adaptarla al lenguaje estrenado por sus modelos más recientes. Un modelo que compite con súper ventas como los SEAT Arona, Renault Captur y Volkswagen T-Cross. Algunos ofrecen más espacio o una presentación más refinada. El Kia responde con diseño renovado, equipamiento, bajo consumo y un precio muy competitivo.

También acompaña el cambio con una rebaja considerable. Su precio oficial es de 21.774 euros, pero Kia lo anuncia actualmente desde 18.080 euros. La diferencia alcanza exactamente los 3.694 euros. Una cantidad importante dentro de una categoría en la que cada vez resulta más difícil encontrar coches asequibles. El Stonic se sitúa así por debajo de muchos competidores. Además, mantiene la garantía de siete años que caracteriza a Kia y llega con un equipamiento suficientemente completo.

Medidas ideales para el día a día en la ciudad, pero sin renunciar a escapadas

Su carrocería mide 4,14 metros de longitud. Es una cifra adecuada para circular por ciudad y encontrar aparcamiento sin demasiadas dificultades. El maletero dispone de 352 litros, con unas formas aprovechables. Al abatir los respaldos traseros, puede alcanzar los 1.155 litros. Ofrece así una buena capacidad para transportar equipaje u objetos voluminosos.

La versión incluida en la promoción utiliza un motor de gasolina de 100 CV y 172 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. No pretende ofrecer prestaciones deportivas. Su planteamiento busca sencillez, eficiencia y un coste de utilización razonable para los desplazamientos cotidianos.

Prestaciones y equipamiento más que atractivos

Acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanza una velocidad máxima de 179 km/h. El consumo homologado se sitúa en 5,7 litros cada 100 kilómetros. Son cifras correctas para un SUV urbano. La respuesta resulta suficiente para moverse con soltura y realizar desplazamientos ocasionales por autopista.

El acabado Concept incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, aire acondicionado y control de crucero. También incluye faros antiniebla, sensor de luces y luces diurnas LED. El sistema multimedia utiliza una pantalla de ocho pulgadas y ofrece compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. No obliga a renunciar a la conectividad básica.