La gran amenaza para el Cupra Born baja el precio y, con 450 km de autonomía, juega en la misma liga que Tesla

Coches y Motos 25 JUL 2026 - 08:22h.

Peugeot tiene un compacto eléctrico que muchos pasa por alto

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

Compartir







La oferta de coches eléctricos compactos no deja de crecer, pero solo unos pocos consiguen reunir un diseño atractivo, una autonomía competitiva y un precio capaz de plantar cara a los modelos más populares del segmento. El Peugeot E-308 es uno de ellos. La versión cien por cien eléctrica del compacto francés llega con una importante rebaja comercial que lo convierte en una alternativa muy seria frente al Cupra Born, el Volkswagen ID.3 o incluso algunos modelos de Tesla.

Peugeot ha sabido trasladar las virtudes del 308 convencional al mundo de la movilidad eléctrica sin renunciar a un diseño elegante ni a un elevado nivel de calidad. El resultado es un compacto pensado para quienes quieren dar el salto a un vehículo eléctrico sin sacrificar confort, tecnología o una estética moderna.

Hasta 450 kilómetros de autonomía y un consumo muy contenido

El Peugeot E-308 monta un motor eléctrico de 156 CV (115 kW), una potencia que le permite desenvolverse con soltura tanto en ciudad como en carretera. Como ocurre en cualquier vehículo eléctrico, la entrega instantánea del par proporciona una respuesta muy rápida desde el primer momento, ofreciendo una sensación de aceleración especialmente agradable.

La batería tiene una capacidad útil de 54 kWh y permite homologar una autonomía de hasta 450 kilómetros según el ciclo WLTP. Esta cifra sitúa al compacto francés entre las referencias de su categoría y hace posible afrontar desplazamientos largos sin que la autonomía se convierta en una preocupación constante.

PUEDE INTERESARTE El Cupra León tiene un problema mayúsculo

Otro de sus puntos fuertes es la eficiencia. Peugeot ha trabajado especialmente en la aerodinámica y en la optimización del sistema eléctrico para reducir el consumo energético, algo que se traduce en un mayor aprovechamiento de cada recarga.

En materia de carga, admite potencias de hasta 100 kW en corriente continua, recuperando una gran parte de la batería en aproximadamente media hora cuando se utiliza un punto de carga rápida. Para el día a día, también puede recargarse cómodamente en cargadores domésticos o públicos de corriente alterna.

Al tratarse de un vehículo totalmente eléctrico, cuenta con la etiqueta CERO de la DGT, permitiendo acceder sin restricciones a las zonas de bajas emisiones y disfrutar de otras ventajas como descuentos en aparcamientos o beneficios fiscales en determinadas ciudades.

Un compacto tecnológico y con una calidad superior

El Peugeot E-308 mantiene prácticamente intacto el atractivo diseño del modelo de combustión. Sus líneas afiladas, la firma luminosa con los característicos colmillos LED y una silueta deportiva le permiten destacar frente a muchos de sus rivales.

En el interior sobresale el conocido i-Cockpit de Peugeot, formado por un volante compacto, una instrumentación digital configurable y una gran pantalla central para controlar el sistema multimedia. La conectividad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, el navegador integrado y la posibilidad de gestionar funciones del vehículo desde una aplicación móvil forman parte de su propuesta tecnológica.

El equipamiento puede incluir además asistentes como el control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto, cámara de visión de 360 grados, reconocimiento de señales de tráfico y faros Matrix LED, elementos que mejoran tanto la seguridad como el confort de conducción.

Con una longitud de 4,37 metros y un maletero de 361 litros, ofrece un equilibrio muy interesante entre tamaño exterior y aprovechamiento del espacio interior.

Actualmente, el Peugeot E-308 disfruta de una importante campaña de descuentos que reduce de forma notable su precio de acceso. Gracias a ello, se posiciona como una de las alternativas más competitivas entre los compactos eléctricos, combinando hasta 450 kilómetros de autonomía, 156 CV, etiqueta CERO, un diseño muy atractivo y un nivel tecnológico que le permite competir sin complejos con algunos de los modelos más destacados del mercado.