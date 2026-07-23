Coches y Motos 23 JUL 2026 - 23:37h.

El Juke HEV es una excelente opción, pero este Toyota sigue estando varios pasos por delante

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Toyota C-HR se ha consolidado como uno de los SUV híbridos más atractivos del mercado gracias a una combinación de diseño, eficiencia y tecnología que lo sitúa entre las opciones preferidas de quienes buscan un vehículo versátil. Frente a rivales como el Nissan Juke, apuesta por una conducción más refinada, una mecánica híbrida muy eficiente y un comportamiento equilibrado tanto en ciudad como en carretera. Todo ello sin renunciar a una estética llamativa que lo diferencia claramente dentro de un segmento cada vez más competitivo.

La segunda generación del modelo ha dado un importante salto en calidad, incorporando mejoras en el habitáculo, un mayor nivel tecnológico y una experiencia de conducción todavía más agradable. Su enfoque está pensado para quienes necesitan un coche cómodo para los desplazamientos diarios, pero que también responda con solvencia cuando llega el momento de salir de viaje durante el fin de semana.

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Un SUV híbrido que destaca por su bajo consumo y suavidad de marcha

Uno de los grandes argumentos del Toyota C-HR es su sistema híbrido autorrecargable. La combinación del motor de gasolina con el propulsor eléctrico permite reducir considerablemente el consumo de combustible, especialmente en entornos urbanos, donde el vehículo circula durante buena parte del tiempo utilizando la energía eléctrica recuperada en las frenadas.

Esto se traduce en un funcionamiento muy silencioso, una respuesta suave y una conducción especialmente cómoda en atascos o recorridos con continuas paradas. Además, al no necesitar recarga mediante enchufe, el conductor disfruta de las ventajas de la electrificación sin modificar sus hábitos de uso.

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La suspensión ofrece un excelente compromiso entre confort y estabilidad. En ciudad absorbe bien las irregularidades del asfalto, mientras que en carretera transmite seguridad y confianza incluso en trayectos largos. La dirección resulta precisa y el conjunto ofrece una sensación de calidad que supera las expectativas dentro de su categoría.

Otro aspecto destacable es la buena insonorización del habitáculo. Toyota ha trabajado para reducir el ruido aerodinámico y el procedente del motor, consiguiendo un ambiente mucho más agradable durante los viajes.

Tecnología, seguridad y diseño para convencer a un amplio público

Si algo caracteriza al Toyota C-HR es su personalidad estética. La carrocería presenta líneas muy marcadas, una silueta de inspiración coupé y una firma luminosa moderna que le permiten destacar incluso entre modelos de segmentos superiores.

El interior también refleja esa evolución. Los materiales utilizados ofrecen una sensación de mayor calidad, mientras que la disposición del salpicadero facilita el acceso a todos los mandos. La instrumentación digital y el sistema multimedia con pantalla táctil mejoran la experiencia tecnológica, ofreciendo una conectividad rápida e intuitiva con los teléfonos móviles.

En materia de seguridad, el equipamiento incluye un amplio conjunto de asistentes a la conducción. Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico, la frenada automática de emergencia y diversas ayudas que incrementan la seguridad tanto en ciudad como en carretera.

El maletero ofrece una capacidad suficiente para el uso familiar cotidiano, permitiendo afrontar compras, desplazamientos diarios o escapadas de fin de semana con comodidad. Además, las plazas delanteras destacan por su ergonomía y confort, mientras que las traseras mantienen un espacio correcto para pasajeros adultos.

Gracias a su equilibrio entre eficiencia, diseño, confort y tecnología, el Toyota C-HR continúa siendo una de las referencias entre los SUV híbridos compactos. Es un modelo pensado para quienes desean reducir el consumo sin renunciar a prestaciones suficientes, un elevado nivel de equipamiento y una imagen que sigue marcando diferencias dentro de su segmento.