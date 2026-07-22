El SUV eléctrico de Toyota que pone nerviosas a las marcas chinas: hasta 343 CV y 607 kilómetros de autonomía
La marca japonesa tiene un SUV eléctrico muy eficiente
Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota
El mercado de los coches eléctricos vive uno de sus momentos más competitivos. En apenas unos años, los fabricantes chinos han conseguido ganar protagonismo gracias a modelos con una excelente relación entre precio, tecnología y autonomía. Ante este nuevo escenario, las marcas tradicionales han acelerado sus planes de electrificación para recuperar terreno. Toyota, que durante décadas ha liderado la tecnología híbrida, responde ahora con un producto pensado para competir de tú a tú con los nuevos referentes del segmento: el Toyota C-HR+.
Este nuevo SUV eléctrico supone un importante salto para la firma japonesa. No solo destaca por su diseño moderno y deportivo, sino también por unas cifras que lo sitúan entre los modelos más interesantes de su categoría. Con versiones de hasta 343 CV y una autonomía que puede alcanzar los 607 kilómetros, el C-HR+ demuestra que Toyota está preparada para afrontar una nueva etapa en el mercado eléctrico.
Un SUV completamente nuevo con una fuerte apuesta tecnológica
Aunque comparte parte de su denominación con el conocido Toyota C-HR híbrido, el nuevo C-HR+ es un vehículo completamente diferente. Ha sido desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, lo que permite optimizar el espacio interior, mejorar el comportamiento dinámico y alojar baterías de mayor capacidad.
Su diseño mantiene la personalidad que caracteriza a los últimos modelos de Toyota, aunque con una imagen mucho más futurista. La carrocería apuesta por una silueta de estilo coupé, líneas muy marcadas y una aerodinámica cuidada para favorecer tanto la eficiencia como el rendimiento.
El habitáculo también supone un importante paso adelante. El conductor dispone de un cuadro de instrumentos digital acompañado por una gran pantalla central desde la que se gestionan la mayoría de funciones del vehículo. La conectividad ocupa un papel protagonista, con un sistema multimedia actualizado, compatibilidad con los principales servicios móviles y numerosas funciones conectadas.
Además, el equipamiento de seguridad vuelve a ser uno de los puntos fuertes del modelo. Toyota incorpora un completo paquete de asistentes a la conducción que incluye sistemas de ayuda al mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo y múltiples tecnologías destinadas a mejorar la protección de los ocupantes.
Prestaciones para plantar cara a los nuevos referentes eléctricos
Uno de los aspectos que más llaman la atención del Toyota C-HR+ es su gama mecánica. La versión más potente desarrolla hasta 343 CV y dispone de tracción total, ofreciendo unas prestaciones muy elevadas y una capacidad de aceleración comparable a la de modelos de categorías superiores.
Quienes prioricen la eficiencia encontrarán versiones con menor potencia, pero capaces de homologar hasta 607 kilómetros de autonomía. Esta cifra permite utilizar el vehículo tanto para desplazamientos urbanos como para viajes largos con un elevado nivel de tranquilidad.
Toyota también ha trabajado para ofrecer tiempos de recarga competitivos y un sistema de gestión energética optimizado, con el objetivo de reducir al máximo las esperas durante los trayectos y aprovechar mejor la capacidad de la batería.
Con este lanzamiento, la marca japonesa demuestra que no quiere quedarse al margen de la transformación del mercado. El Toyota C-HR+ reúne diseño, tecnología, prestaciones y una autonomía muy competitiva, además del prestigio que acompaña a una firma reconocida por la fiabilidad de sus vehículos. Gracias a este conjunto de cualidades, el nuevo SUV eléctrico se perfila como una de las alternativas más completas para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin renunciar al confort, la calidad y la confianza que siempre ha caracterizado a Toyota.