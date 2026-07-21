El nuevo Volkswagen eléctrico es, para muchos, el SUV más bonito del catálogo

eldesmarque.com 21 JUL 2026 - 21:15h.

La familia ID. De Volkswagen tiene un nuevo miembro que encantará a los urbanitas

Volkswagen reduce la gama de uno de sus modelos estrella

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Los diseños de Volkswagen siempre han sido continuistas. La marca alemana ha preferido evolucionar sus modelos poco a poco, sin introducir cambios demasiado arriesgados. El nuevo Volkswagen ID. Cross rompe esa dinámica. Su imagen es más atrevida, moderna y desenfadada. Para muchos, es el SUV más bonito que ofrece actualmente el fabricante.

Volkswagen ya ha anunciado sus precios para España. El ID. Cross llega a una categoría que crecerá rápidamente durante los próximos meses. Entre sus principales rivales aparecen los BYD Atto 2, Renault 4 y Kia EV2. Todos comparten un tamaño manejable, una mecánica completamente eléctrica y un planteamiento pensado principalmente para la ciudad.

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El nuevo Volkswagen ID.Cross ya tiene precios en España

El nuevo SUV alemán utiliza un motor eléctrico de 155 kW, equivalentes a 211 CV. Es una potencia considerable para un vehículo de orientación urbana. La energía procede de una batería NMC de 52 kWh. Con una carga completa puede recorrer hasta 426 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra suficiente para afrontar desplazamientos largos.

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Su velocidad máxima está limitada a 160 km/h. Cuando se conecta a un punto rápido de corriente continua admite una potencia de carga de 105 kW. No está entre las mejores cifras de su categoría, aunque permite recuperar energía durante una parada. También obtiene la etiqueta CERO de la DGT.

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Dos acabados a elegir

El acabado de acceso Life cuesta 36.628 euros. Incluye llantas de aleación de 19 pulgadas, faros LED y climatizador automático bizona. También incorpora cuadro de instrumentos digital y una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas. El sistema ofrece Android Auto y Apple CarPlay. Añade acceso sin llave y cámara trasera.

La seguridad está bien cubierta desde la versión más económica. Cuenta con control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. Dispone además de frenada automática con detección de peatones, aviso de cansancio y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Los múltiples airbags incluyen uno central en las plazas delanteras.

Por encima aparece el acabado Style, disponible desde 40.478 euros. Suma llantas de 20 pulgadas, faros matriciales y cámara de visión de 360 grados. También añade asientos deportivos calefactados, iluminación ambiental y volante térmico.