El SUV de Audi que fue pionero en la electrificación desaparece

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 09:53h.

La marca alemana cambia el rumbo con este modelo clave

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

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El mercado del automóvil cambia a un ritmo vertiginoso y cada vez son más los modelos que, pese a haber marcado un antes y un después, terminan despidiéndose para dejar paso a una nueva generación. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con el Audi Q8 e-tron, el SUV eléctrico que abrió una nueva etapa para la marca alemana y que ya ha cesado su producción de forma definitiva. Su desaparición supone el final de un modelo que fue clave en la estrategia de electrificación de Audi y que durante años representó la apuesta más ambiciosa de la firma en el segmento de los vehículos eléctricos.

El modelo que inició la era eléctrica de Audi

Cuando debutó en 2018 bajo el nombre de Audi e-tron, el modelo se convirtió en el primer SUV eléctrico desarrollado íntegramente por la marca de los cuatro aros. En aquel momento, el mercado apenas comenzaba a despegar y el fabricante alemán necesitaba un vehículo capaz de demostrar que podía competir con los pioneros del coche eléctrico sin renunciar a la calidad, el confort y el refinamiento que siempre han caracterizado a la compañía.

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Desde el primer momento destacó por su elevado nivel tecnológico, un interior cargado de pantallas, acabados premium y una calidad de rodadura que todavía hoy sigue siendo una de sus grandes virtudes. Gracias a la suspensión neumática disponible y a un excelente aislamiento acústico, el Q8 e-tron se ganó rápidamente la fama de ser uno de los SUV eléctricos más cómodos para recorrer largas distancias.

Con el paso de los años, Audi fue mejorando el modelo para adaptarlo a la rápida evolución del mercado. La actualización más importante llegó en 2022, cuando recibió un profundo restyling que no solo modificó ligeramente su diseño, sino que también introdujo mejoras en eficiencia, autonomía y rendimiento. Aprovechando esa renovación, la marca decidió cambiar su denominación y pasó a llamarse Audi Q8 e-tron para integrarlo dentro de su gama SUV y diferenciarlo del resto de eléctricos de la familia e-tron.

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Durante su trayectoria, el modelo estuvo disponible con diferentes configuraciones mecánicas, versiones de uno o dos motores eléctricos y baterías de mayor capacidad tras su renovación. Todo ello permitió mejorar considerablemente su autonomía respecto a las primeras unidades y mantenerlo competitivo durante algunos años más.

El futuro de Audi pasa por una nueva generación de eléctricos

Pese a sus cualidades, el mercado evolucionó mucho más rápido de lo previsto. La llegada de nuevas plataformas específicas para vehículos eléctricos, sistemas de carga ultrarrápida y baterías más eficientes hicieron que el Q8 e-tron comenzara a quedarse por detrás frente a rivales más recientes. Además, Audi ha decidido concentrar sus esfuerzos en modelos desarrollados sobre arquitecturas de última generación, capaces de ofrecer mejores prestaciones, mayor autonomía y una experiencia tecnológica superior.

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La decisión de poner fin a su producción también está relacionada con la reorganización industrial de la compañía. La fábrica belga donde se ensamblaba el Q8 e-tron ha cesado su actividad, cerrando definitivamente el capítulo del primer gran SUV eléctrico de la marca.

Su relevo ya está en marcha. El nuevo Q6 e-tron representa la siguiente fase de la estrategia eléctrica de Audi gracias a una plataforma mucho más moderna, un sistema eléctrico de 800 voltios y tiempos de recarga significativamente más rápidos. Además, la marca continúa desarrollando nuevos modelos eléctricos que ampliarán la familia e-tron durante los próximos años.

Aunque desaparece del catálogo, el Q8 e-tron deja una huella importante en la historia reciente de Audi. Fue el vehículo que abrió el camino hacia la electrificación, permitió a la marca adquirir experiencia en un segmento completamente nuevo y demostró que era posible combinar lujo, confort y movilidad eléctrica en un mismo producto. Su despedida simboliza el final de la primera generación de eléctricos de Audi y el comienzo de una nueva etapa marcada por plataformas más avanzadas, mayor eficiencia y una tecnología aún más sofisticada.