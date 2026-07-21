El compacto de Audi que abrió una nueva era tiene los días contados

Coches y Motos 21 JUL 2026 - 03:43h.

Audi inicia una nueva etapa con uno de sus modelos más míticos

Audi tiene tres nuevos SUV y uno es espectacular

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El Audi A1 afronta sus últimos meses de vida comercial. La marca alemana ya ha decidido detener su producción y no permitirá realizar nuevos pedidos personalizados. Las últimas unidades continúan saliendo de la planta de Martorell. Después desaparecerá uno de los modelos que facilitó el acceso a la gama Audi durante años.

Su historia comenzó en 2010, cuando la compañía decidió entrar en el mercado de los utilitarios premium. Era un territorio dominado por modelos como el Mini. El A1 aportó la calidad, el diseño y la tecnología de Audi en un formato urbano. La fórmula funcionó y permitió atraer a un público más joven.

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Un icono de Audi que se despide para siempre

A lo largo de dos generaciones se han producido 1.389.658 unidades. La primera entrega se fabricó en Bruselas, mientras que la segunda trasladó su producción a Martorell. En total, su trayectoria se ha prolongado durante 16 años. Una etapa considerable para un automóvil pequeño, exclusivo y con un precio superior al de los utilitarios generalistas.

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Todavía será posible comprarlo durante un tiempo. Audi dispone de alrededor de 1.800 unidades en stock, incluyendo la variante A1 Allstreet. Los concesionarios podrían aplicar promociones especiales para dar salida a esos vehículos. Por tanto, quienes quieran estrenar uno de los últimos ejemplares pueden encontrar oportunidades interesantes, especialmente recurriendo a la financiación.

Su hueco lo ocupará un urbano eléctrico

El endurecimiento de las normas de emisiones ha sido determinante. Adaptar los motores de combustión resulta cada vez más caro, especialmente en vehículos pequeños. Audi prefiere concentrar sus recursos en la electrificación y en modelos más rentables. Por ese motivo, el A1 no tendrá un sucesor directo equipado con una mecánica térmica.

Su espacio será ocupado por el futuro Audi A2 e-tron, previsto para finales de 2026. Será un modelo completamente eléctrico y se fabricará en Ingolstadt. Utilizará una base técnica relacionada con la de los Volkswagen ID.3 y Cupra Born. Además, podría ofrecer cerca de 500 kilómetros de autonomía, una cifra suficiente para viajar sin demasiadas limitaciones.