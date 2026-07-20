Más práctico y, para muchos, mejor que el Nissan Qashqai y con una calidad muy buena

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 14:21h.

Elegante, muy bien equipado y sobresaliente en eficiencia

Nissan renueva su Leaf con una apuesta ganadora

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Desde su lanzamiento, el Nissan Qashqai ha sido una referencia entre los SUV compactos. Fue uno de los modelos que popularizó este tipo de vehículo en Europa. Sin embargo, actualmente tiene rivales muy preparados. Uno de los más interesantes es el Renault Austral, una alternativa moderna, práctica y con una calidad general muy buena.

El Austral mide 4.510 mm de largo, 1.843 mm de ancho y 1.621 mm de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2.667 mm. Estas dimensiones permiten ofrecer un habitáculo amplio y cómodo. El maletero dispone de 500 litros, ampliables hasta los 1.525 litros al abatir los asientos traseros.

No es extraño que sea uno de los C-SUV más vendidos en Europa

La versión de acceso cuesta 33.300 euros al contado. Si se financia la compra con la marca, el precio baja hasta los 28.468 euros. Esta variante se ofrece con el acabado Evolution. Una terminación que incluye suficiente equipamiento para no tener que recurrir inmediatamente a los niveles superiores de la gama.

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Utiliza un motor de gasolina 1.3 MHEV de 158 CV y 270 Nm de par máximo. Cuenta con tecnología microhíbrida, cambio automático CVT y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y alcanza los 180 km/h. Su consumo medio homologado se sitúa en 6,4 l/100 km.

El acabado Evolution incorpora cuadro de instrumentos digital y sistema multimedia OpenR Link de 9 pulgadas. Incluye navegación, servicios de Google y conexión inalámbrica para teléfonos. También dispone de climatizador bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, faros LED, parabrisas acústico y llantas de aleación de 17 pulgadas.

Atención a la versión que corona la gama

En materia de seguridad ofrece frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas. Añade reconocimiento de señales, detector de fatiga y alerta de distancia. También incorpora prevención del cambio involuntario de carril, llamada de emergencia y control de presión de los neumáticos. Una dotación especialmente completa desde la versión más económica.

Y coronando la gama aparece el Austral E-Tech híbrido de 200 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y consume solo 4,7 l/100 km. Cuesta 36.916 euros al contado o 31.551 euros financiado.