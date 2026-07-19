Coches y Motos 19 JUL 2026 - 02:49h.

El SUV japonés es una de las mejores opciones de su categoría

Honda tiene un SUV que lo cambia todo

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El Honda CR-V lleva décadas siendo uno de los grandes referentes entre los SUV familiares y, con su última generación, ha reforzado todavía más esa posición. La nueva campaña de descuentos de la marca japonesa permite acceder a un modelo que destaca por su eficiencia, su calidad de construcción y un nivel de confort que lo sitúa entre las mejores opciones de su segmento. Para quienes buscan un SUV amplio, fiable y con un sistema híbrido realmente eficaz, el CR-V continúa siendo una de las alternativas más recomendables.

A nivel estético, el Honda CR-V ha evolucionado hacia una imagen mucho más elegante y sofisticada. Su frontal presenta una parrilla de gran tamaño acompañada por unos faros estilizados que le aportan una presencia contundente sin resultar excesiva. Las líneas laterales transmiten robustez y equilibrio, mientras que la parte trasera completa un conjunto moderno que mantiene el carácter práctico que siempre ha definido a este modelo.

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Su tamaño también juega a su favor. Gracias a unas dimensiones generosas, ofrece una presencia notable sobre el asfalto y un interior pensado para satisfacer las necesidades de una familia. Honda ha aprovechado cada centímetro para crear un habitáculo amplio, cómodo y muy funcional, donde tanto conductor como pasajeros disfrutan de un elevado nivel de confort.

Un SUV pensado para viajar con total comodidad

El interior del Honda CR-V destaca por la sensación de calidad que transmite desde el primer momento. Los materiales utilizados presentan un excelente acabado y el ensamblaje demuestra el cuidado habitual de la marca japonesa. Todo está diseñado para facilitar el uso diario, con una disposición muy intuitiva de los mandos y una ergonomía especialmente conseguida.

Las plazas delanteras ofrecen una postura de conducción elevada y muy cómoda, mientras que las traseras permiten viajar con amplitud incluso a tres adultos gracias al espacio disponible para las piernas y la cabeza. Este enfoque familiar también se refleja en un maletero de gran capacidad que permite transportar equipaje, bicicletas infantiles, carritos o cualquier otro objeto voluminoso sin dificultad.

El apartado tecnológico también se sitúa entre los puntos fuertes del modelo. El CR-V incorpora un sistema multimedia moderno, instrumentación digital, conectividad inalámbrica con teléfonos móviles, climatizador automático y una completa dotación de asistentes de conducción que incrementan tanto la seguridad como el confort durante cualquier desplazamiento.

Una mecánica híbrida que sigue siendo una referencia

Uno de los grandes argumentos del Honda CR-V es su sistema híbrido autorrecargable. Honda lleva muchos años perfeccionando esta tecnología y el resultado es una mecánica que destaca por su suavidad de funcionamiento, su eficiencia y una respuesta muy agradable en cualquier tipo de recorrido.

En ciudad es capaz de circular durante buena parte del tiempo utilizando el motor eléctrico, reduciendo notablemente el consumo y ofreciendo una conducción especialmente silenciosa. En carretera mantiene unos registros muy competitivos para un SUV de su tamaño, convirtiéndose en una opción especialmente interesante para quienes realizan muchos kilómetros cada año.

A todo ello se suma un comportamiento dinámico muy equilibrado. La dirección ofrece una respuesta precisa, la suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del firme y el aislamiento acústico contribuye a crear una sensación de confort superior durante los viajes largos. El resultado es un SUV que transmite seguridad y aplomo tanto en autopista como en carreteras secundarias.

Con la actual rebaja de precio, el Honda CR-V refuerza todavía más su posición dentro del segmento de los SUV híbridos. Su combinación de eficiencia, amplitud, calidad, tecnología y comodidad lo convierten en una de las compras más inteligentes para quienes buscan un vehículo familiar preparado para afrontar cualquier tipo de desplazamiento con el máximo nivel de confort y unos consumos realmente contenidos.