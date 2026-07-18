La virguería eléctrica de Volvo, asequible y, objetivamente, mejor que los coches más caros

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 08:41h.

Tendrás que frotarte los ojos para creer el precio que anuncia Volvo en su página web

Volvo cambia el plan con el XC90

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Hace apenas unos pocos años parecía impensable comprar un Volvo eléctrico por menos de 30.000 euros. Hoy ya es una realidad. La marca sueca ha rebajado el precio del EX30 hasta convertirlo en una de las propuestas más interesantes de su categoría. Un movimiento con el que busca atraer a quienes estaban valorando modelos como el Peugeot e-2008, el Kia EV3 o el Ford Puma Gen-E.

El Volvo EX30, lanzado en 2023, es el SUV más pequeño de la marca. Sin embargo, mantiene la personalidad que caracteriza a los modelos suecos. Apuesta por un diseño limpio. Muy moderno. También por un elevado nivel tecnológico y un comportamiento que destaca por su equilibrio entre confort y dinamismo.

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Ideal para la ciudad sin renunciar a nada

Sus dimensiones lo convierten en un coche muy práctico. Mide 4,23 metros de largo y ofrece una batalla de 2,65 metros, suficiente para aprovechar bien el espacio interior. El maletero alcanza 318 litros, ampliables hasta 904 litros al abatir los respaldos traseros. Una cifra correcta para un SUV pensado tanto para la ciudad como para escapadas de fin de semana.

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La versión de acceso monta un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par. Se alimenta de una batería con 49 kWh útiles. Homologa una autonomía de 335 kilómetros. Además, acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,7 segundos, un registro propio de modelos mucho más deportivos. Para quienes buscan todavía más prestaciones, la gama también ofrece una variante de 428 CV con una autonomía cercana a los 450 kilómetros.

Un precio para frotarse los ojos

Uno de sus mayores atractivos está en el precio. Volvo anuncia el EX30 desde 27.950 euros, la tarifa más baja desde que llegó al mercado español. La financiación contempla 23.000 euros a 36 meses e incluye la instalación de un Wallbox doméstico. Este cargador admite hasta 22 kW de potencia y dispone de conectividad mediante Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet para facilitar su gestión.

El acabado Essential demuestra que no hace falta recurrir a versiones superiores para disfrutar de un equipamiento completo. De serie incorpora llantas de 18 pulgadas, iluminación LED, sensor de lluvia, asistente automático de luces largas y una gran pantalla central de 12,3 pulgadas. También integra los servicios de Google Maps y Google Play Store, incluidos durante los cuatro primeros años.