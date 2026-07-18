Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Honda Hornet 750

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 05:38h.

Existe la posibilidad de limitarla para el carné A2

Honda convierte la nueva Hornet en la moto más bonita de la marca

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La Honda Hornet 750 es una moto de referencia dentro del sector, pero es que hay otros modelos que encajan en esta descripción perfectamente, y que cumple con todos los requisitos para que sea considerada como una joya de coleccionista. Por ejemplo, a nosotros también nos encanta la Moto Marini Seiemmezzo STR, que nos resulta muy convincente y nos parece una de las mejores inversiones que se pueden realizar a día de hoy.

Existe la posibilidad de limitarla para el carné A2, y lo primero que salta a la vista es su increíble diseño, construido sobre un chasis tubular de acero, combinado con un basculante de aluminio. Las suspensiones se forman a través de una horquilla invertida Kayaba, mientras que el equipo de frenos lleva el sello de Brembo, y los neumáticos proporcionan un excelente agarre. Y a nivel de propulsor, equipa un motor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 649 centímetros cúbicos.

Es de refrigeración líquida, con ocho válvulas, y un doble árbol de levas, que es capaz de entregar una potencia de 60 CV a 8.250 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 54 Nm a 7.000 rpm. La entrega de potencia es lineal, con un consumo realmente reducido, y no le falta la iluminación full LED ni un avanzado nivel de equipamiento y de otras ayudas a la conducción. En cuanto a la instrumentación, nos encontramos con una pantalla TFT de cinco pulgadas, con conectividad Bluetooth.

La Moto Marini Seiemmezzo STR cuesta 6.590 euros

Uno de los puntos fuertes que tiene esta moto es el hecho de que esté disponible a cambio de una cifra tan razonable, pues basta con 6.590 euros para que puedas presumir en el garaje de una Moto Marini Seiemmezzo STR.