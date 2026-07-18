BMW reduce el precio de la K 1600 GTL, la moto que muchos consideran la más equipada de su categoría
Se actualizó en 2025 para poder obtener la homologación Euro 5+
La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo
En BMW han hecho un favor dantesco a todos los clientes más fieles de la marca, rebajando el precio de uno de sus modelos más cotizados. Porque hay mucha gente que considera la K 1600 GTL como una de las mejores motos de su categoría, y como una de las más equipadas, gracias a todo lo que ofrece y a su avanzado nivel de equipamiento, de prestaciones y de tecnología. Y también tiene un diseño que logra cautivar a todos.
Es la más equilibrada de todas, y permite disfrutar de todos los viajes, gracias a un motor ligero y compacto de seis cilindros, con unas cifras de potencia que son de 160 CV y un par máximo de 180 Nm, que además se actualizó en 2025 para poder obtener la homologación Euro 5+. Se caracteriza por una respuesta rápida desde muy bajo régimen, con un nivel de electrónica muy avanzada, con detalles como el control dinámico de motor, el control dinámico de tracción sensible a la inclinación o los distintos modos de conducción que equipa.
El ABS también es sensible a la inclinación, y todo se gestiona de manera rápida y sencilla gracias a su instrumentación, con conectividad y navegador, a través de una pantalla TFT de 10,25 pulgadas. Destaca la incorporación de serie del sistema audio 2.0 y de la llamada de emergencia, mientras que la iluminación es full LED adaptativa. Y por si todo lo mencionado previamente no te había convencido, espera a conocer el precio que tiene.
La BMW K 1600 GTL, más barata que nunca
Y es que en BMW han rebajado considerablemente el precio de venta de la K 1600 GTL, haciéndola más accesible y barata que nunca, pues no tendrás que abonar más que un total de 33.220 euros, lo que es bastante apetecible.