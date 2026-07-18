La alternativa a la Yamaha Ténéré que, objetivamente, ofrece más por menos

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 10:22h.

Nació como una trail de enfoque aventurero

Más bonita, y mejor, que la Yamaha Ténéré

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La Yamaha Ténéré es la moto de referencia en el mundo de las aventureras, siendo una de las mejores inversiones que se pueden hacer en el mercado. Combina fiabilidad, seguridad, prestaciones y un buen nivel de equipamiento, con un precio que la coloca al alcance de todas las economías, lo que acaba por hacerla irresistible claramente. Pero desde la irrupción de las marcas chinas, le han salido una serie de duros rivales, con un ejemplo que sobresale por encima del resto, que es la Zontes 703 F.

Nació como una trail de enfoque aventurero, y se ha ido actualizando y renovando para hacerla más completa. Tiene una personalidad increíble que la distingue de las demás, y en el interior se oculta un propulsor de tres cilindros que es muy difícil de encontrar. Es de 699 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de entregar una potencia de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo que declara es de 76 Nm a 7.500 rpm.

Las cifras de este motor no pueden ser más impresionantes, y gracias a un consumo de combustible muy moderado, de apenas cinco litros por cada 100 kilómetros, la autonomía realista supera los 440 kilómetros. Cuenta con la homologación Euro 5+, y con embrague anti-rebote, quickshifter de serie, control de tracción, cámaras full HD por delante y por detrás, ABS de doble canal o con una pantalla TFT de 6,75 pulgadas en la instrumentación.

La Zontes 703 F tiene un precio que acaba por enamorar a todos

Si te acaba de convencer la Zontes 703 F, lo que tienes que hacer es dirigirte lo antes posible a alguno de sus concesionarios, y pagar la cifra que se exige para conseguirla. Porque apenas se necesitan un total de 7.992 euros, una cantidad que creemos que merece mucho la pena desembolsar.