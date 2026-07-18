El icono de Renault que marcó a toda una generación está de vuelta

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 01:07h.

Regresa el Twingo, convertido en eléctrico y a un precio tentador

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Pocos coches urbanos pueden presumir de haber dejado una huella tan profunda como el Renault Twingo. Cuando llegó al mercado a comienzos de los años noventa rompió con todos los esquemas establecidos gracias a un diseño simpático, un habitáculo sorprendentemente amplio y una filosofía basada en la sencillez y la practicidad. Durante décadas fue uno de los modelos más queridos de la marca francesa y ahora Renault recupera ese nombre histórico para afrontar una nueva etapa, esta vez apostando por la movilidad eléctrica.

El regreso del Twingo no es una simple operación de nostalgia. Renault pretende convertirlo en uno de los eléctricos urbanos más accesibles de su gama, ofreciendo un coche pensado para quienes necesitan un vehículo pequeño, eficiente y económico para moverse por la ciudad sin renunciar a un diseño con mucha personalidad.

Su aspecto mantiene numerosos guiños al modelo original. Los faros redondeados, la silueta compacta y las formas suaves recuerdan claramente al primer Twingo, aunque todo ha sido reinterpretado con un lenguaje de diseño mucho más moderno. El resultado es un coche que consigue combinar el carácter desenfadado que siempre lo definió con una imagen adaptada a las tendencias actuales.

Un eléctrico urbano diseñado para el día a día

El nuevo Renault Twingo nace con un objetivo muy claro: facilitar el acceso a la movilidad eléctrica. Frente a otros modelos de mayor tamaño y precio, este urbano apuesta por ofrecer unas dimensiones muy contenidas que facilitan enormemente la circulación por calles estrechas y las maniobras de aparcamiento.

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Su sistema de propulsión eléctrica proporciona una respuesta inmediata desde el primer instante, una de las principales ventajas de este tipo de vehículos. En ciudad, donde los continuos arranques y detenciones forman parte de la conducción cotidiana, esa entrega instantánea de potencia mejora notablemente la comodidad y hace que conducir resulte mucho más agradable.

La autonomía ha sido diseñada pensando en los desplazamientos diarios. La mayoría de usuarios podrá realizar sus trayectos habituales durante varios días antes de necesitar una recarga, convirtiéndolo en una solución muy práctica para quienes utilizan el coche principalmente en entornos urbanos y metropolitanos.

Además, disponer de la etiqueta CERO permite acceder sin restricciones a las zonas de bajas emisiones, beneficiarse de ventajas de estacionamiento en muchas ciudades y reducir los costes asociados al uso diario del vehículo.

Tecnología moderna sin perder el espíritu original

El interior también supone un importante salto respecto a generaciones anteriores. Renault ha apostado por un diseño mucho más limpio y tecnológico, con una doble pantalla digital que concentra tanto la instrumentación como el sistema multimedia.

La conectividad será uno de sus principales argumentos, permitiendo integrar el teléfono móvil de forma sencilla mediante Apple CarPlay y Android Auto, además de ofrecer actualizaciones de software y diferentes servicios conectados.

A pesar de sus reducidas dimensiones exteriores, el aprovechamiento del espacio continúa siendo uno de los puntos fuertes del Twingo. La marca francesa ha trabajado para ofrecer un habitáculo amplio dentro de su categoría, con soluciones prácticas para el almacenamiento de objetos y un maletero suficiente para responder a las necesidades habituales de un vehículo urbano.

Tampoco faltarán numerosos asistentes a la conducción, como la frenada automática de emergencia, el mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico o diferentes ayudas al aparcamiento, sistemas que hace apenas unos años estaban reservados para vehículos de categorías superiores.

Con el regreso del Twingo, Renault recupera uno de los nombres más emblemáticos de su historia y lo adapta a una nueva realidad marcada por la electrificación. Conserva el carácter simpático y funcional que conquistó a toda una generación, pero añade la tecnología, la eficiencia y la conectividad que hoy demandan los conductores, convirtiéndose en una de las propuestas urbanas más interesantes para quienes buscan un coche eléctrico accesible y con mucha personalidad.