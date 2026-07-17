La gran amenaza para el Tesla Model Y que combina autonomía, diseño y precio

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 11:23h.

218 CV de potencia y más de 420 km de autonomía

El Tesla Model Y es el modelo que peor envejece

Compartir







Durante mucho tiempo, el Tesla Model Y ha sido la referencia entre los SUV eléctricos. Sin embargo, la competencia ya no deja de crecer. Sobre todo con la creciente invasión e modelos chinos. Una de las propuestas que más interés despierta es el BYD Seal U eléctrico, un modelo que apuesta por una combinación muy equilibrada de autonomía, equipamiento y precio. Todo ello con una presentación moderna y un planteamiento familiar.

El SUV de la firma china mide 4,78 metros de longitud y aprovecha muy bien su tamaño. Dispone de un maletero de 552 litros, ampliable hasta 1.440 litros con los asientos traseros abatidos. Es un coche pensado para el uso diario, pero también para viajar con comodidad. Entre sus principales rivales aparecen el propio Tesla Model Y, el Kia EV6 o el BMW iX3.

PUEDE INTERESARTE DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

Así es el BYD Seal U más barato

Uno de sus argumentos más llamativos está en el precio. La marca anuncia el Seal U desde 37.486 euros al contado o 31.161 euros financiados, incluyendo los descuentos comerciales y las ayudas del Plan Auto+. Son cifras que lo convierten en una alternativa especialmente competitiva dentro del segmento de los SUV eléctricos de tamaño medio.

PUEDE INTERESARTE El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

La gama gira alrededor de un motor eléctrico de 218 CV y 310 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. No busca ser el más deportivo del mercado, sino ofrecer una conducción suave, silenciosa y eficiente, con un rendimiento más que suficiente para cualquier tipo de desplazamiento.

Se lo pone muy difícil al Tesla Model Y, también en equipamiento

BYD propone además dos niveles de batería. La versión Comfort equipa un acumulador de 71,8 kWh, con una autonomía homologada de 420 kilómetros. Por encima se sitúa la variante Design, que incorpora una batería de 87 kWh y eleva la autonomía hasta 500 kilómetros. Ambas admiten carga rápida, con potencias de hasta 140 kW, lo que permite reducir notablemente los tiempos de espera durante los viajes.

El equipamiento también juega un papel importante. Desde las versiones básicas incorpora faros LED, pantalla táctil de 15,6 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, asientos de cuero climatizados, cargador inalámbrico para el móvil, control de crucero adaptativo y asistentes de mantenimiento de carril. Además, el modelo ha conseguido la máxima puntuación en las pruebas Euro NCAP, un aspecto muy valorado por quienes priorizan la seguridad.