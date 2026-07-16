Nissan pone en apuros a Mercedes con este SUV eléctrico: más de 500 km de autonomía y maletero gigante

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 11:44h.

No es el más popular de la clase, pero tiene argumentos para ser tenido muy en cuenta

Nissan te regala 30.000 kilómetros gratis

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Durante mucho tiempo, quien quería un SUV eléctrico de aspecto premium tenía que mirar a marcas como Mercedes. Nissan quiere cambiar esa idea. Y lo hace con el Ariya, un modelo que apuesta por el diseño, la tecnología y una autonomía que, en sus versiones más capaces, supera los 500 kilómetros con una sola carga.

La gama arranca con una variante de 218 CV y 300 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 66 kWh, suficiente para recorrer hasta 403 kilómetros según el ciclo WLTP. Sin embargo, quienes necesitan viajar con mayor tranquilidad pueden optar por las versiones con batería de mayor capacidad, capaces de homologar más de 500 kilómetros de autonomía. Un argumento muy importante frente a muchos de sus rivales.

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El SUV eléctrico de Nissan para toda la familia

El Nissan Ariya no solo destaca por lo que esconde bajo la carrocería. También convence por su formato. Mide 4,59 metros de longitud y ofrece una imagen elegante, muy alejada de los SUV convencionales. A ello suma un maletero de 468 litros, suficiente para afrontar vacaciones, escapadas o el día a día de una familia sin problemas de espacio.

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Otro de sus puntos fuertes es el precio. La versión de acceso está disponible desde 38.050 euros financiados o 39.050 euros al contado. Teniendo en cuenta su nivel tecnológico y el tamaño del vehículo, la propuesta resulta especialmente competitiva frente a otros SUV eléctricos de planteamiento similar.

Equipamiento muy tecnológico a la altura del conjunto

El interior transmite sensación de modernidad. El protagonismo recae sobre las dos pantallas de 12,3 pulgadas, que forman un único conjunto visual. El sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, control por voz y servicios conectados. Todo está pensado para ofrecer una experiencia sencilla e intuitiva.

La dotación de serie también sorprende. Incluye faros Full LED, climatizador automático bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento, llave inteligente, control de crucero, siete airbags y un completo paquete de asistentes. Entre ellos destacan el detector de ángulo muerto, el aviso predictivo de colisión, el reconocimiento de señales y el sistema e-Pedal Step, que facilita la conducción en ciudad.