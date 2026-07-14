Coches y Motos 14 JUL 2026 - 07:13h.

La marca japonesa sabe que su SUV es una de las mejores compras ahora en España

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai es uno de esos modelos que prácticamente no necesitan presentación. Desde su llegada al mercado revolucionó el segmento de los SUV compactos y marcó el camino que posteriormente siguieron muchos fabricantes. A día de hoy continúa siendo una de las referencias para quienes buscan un vehículo familiar, eficiente y con un elevado nivel de equipamiento. Ahora, además, la marca japonesa lo pone al alcance de un mayor número de conductores gracias a una importante rebaja que mejora todavía más su relación entre calidad, tecnología y precio.

El éxito del Qashqai no es casualidad. Nissan ha sabido evolucionar el modelo generación tras generación, manteniendo sus principales virtudes mientras incorporaba mejoras en diseño, confort, conectividad y sistemas de asistencia a la conducción. Todo ello ha permitido que siga siendo uno de los SUV más vendidos de su categoría y una de las opciones favoritas para quienes quieren un coche para todo.

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Diseño moderno, espacio y mucha tecnología

Uno de los aspectos que mejor definen al Nissan Qashqai es su equilibrio. Su diseño transmite una imagen moderna y robusta, con una carrocería de líneas marcadas, una gran parrilla frontal y una firma lumínica LED que le aporta una personalidad muy reconocible.

En el interior el salto respecto a generaciones anteriores es evidente. Los materiales presentan una calidad superior, los ajustes están muy cuidados y el ambiente resulta mucho más refinado. La posición de conducción elevada ofrece una excelente visibilidad, mientras que la distribución de los mandos facilita el uso diario.

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El equipamiento tecnológico también juega un papel protagonista. Según la versión elegida puede incorporar una instrumentación completamente digital, pantalla central de gran formato compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico para smartphones, climatizador bizona, cámara de visión 360 grados y un amplio conjunto de asistentes a la conducción.

El espacio interior es otro de sus puntos fuertes. Las plazas traseras permiten viajar cómodamente a tres ocupantes y el maletero ofrece una capacidad suficiente para cubrir las necesidades de una familia tanto en el día a día como durante las vacaciones.

Motores electrificados con etiqueta ECO

Toda la gama del Nissan Qashqai apuesta por la electrificación. Las versiones microhíbridas combinan un motor de gasolina turboalimentado con un sistema eléctrico de 12 voltios que mejora la eficiencia, reduce el consumo y permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

Para quienes buscan una experiencia de conducción diferente, Nissan ofrece la tecnología e-POWER. En este sistema las ruedas siempre son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que el motor de gasolina únicamente se encarga de generar la electricidad necesaria para alimentar la batería.

Gracias a este planteamiento, el conductor disfruta de una aceleración muy suave, una respuesta inmediata al pisar el acelerador y un funcionamiento especialmente silencioso, todo ello sin depender de enchufes ni tiempos de recarga.

A ello se suma un comportamiento dinámico muy equilibrado. El Qashqai destaca por ofrecer una suspensión cómoda, una dirección precisa y un elevado aislamiento acústico que hacen que los desplazamientos largos resulten especialmente agradables.

Con la nueva campaña comercial de Nissan, este SUV mejora todavía más su atractivo al reducir considerablemente su precio de acceso. Esto permite que un modelo que tradicionalmente ha sido una de las grandes referencias entre los SUV híbridos resulte ahora mucho más competitivo frente a rivales como el Hyundai Tucson, Kia Sportage, Toyota Corolla Cross o Renault Austral.

Para quienes buscan un coche amplio, eficiente, tecnológico y preparado para afrontar cualquier tipo de desplazamiento, el Nissan Qashqai sigue demostrando que continúa siendo una de las apuestas más completas y equilibradas de todo el segmento.