Peugeot apuesta por un compacto que destaca por diseño y calidad, y que planta cara al Golf

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 03:27h.

Un clásico que ahora está rebajado más de 6.000 euros

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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No todo el mundo quiere un SUV. Hay conductores que siguen prefiriendo un compacto. Más bajo. Más ágil. Más agradable de conducir. Pensando en ellos, Peugeot mantiene una de las propuestas más interesantes del segmento. El 308. Un modelo que destaca por su imagen, por la calidad de su interior y por una relación entre precio y producto muy difícil de discutir.

Su principal rival es el Volkswagen Golf. También compite con el SEAT León y el Opel Astra. Sin embargo, el francés apuesta por una personalidad propia. Tiene un diseño mucho más llamativo y un habitáculo con una presentación moderna. Además, quien necesite más espacio puede elegir la variante 308 SW, con carrocería familiar.

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Un icono de nuestras carreteras que está rebajado más de 6.000 euros

La oferta actual resulta especialmente atractiva. El precio oficial arranca en 30.800 euros, pero la marca lo anuncia desde 25.370 euros al contado o 23.870 euros si se financia. En este último caso propone cuotas desde 190 euros al mes, con una entrada de 5.828,75 euros y una cuota final de 16.673,19 euros.

Por ese dinero, el cliente se lleva un motor 1.2 turbo de gasolina asistido por un sistema microhíbrido de 48 voltios. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo. Se combina con un cambio automático e-DCT de doble embrague y tracción delantera. Completa el 0 a 100 km/h en 8,8 segundos, alcanza 210 km/h y homologa un consumo medio de solo 4,8 l/100 km. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

Un compacto para todo, ciudad y carretera

Las dimensiones también juegan a su favor. Mide 4,37 metros de largo y cuenta con una batalla de 2.675 mm. El maletero, con 412 litros, ofrece capacidad suficiente para el uso diario y para viajar con la familia sin demasiadas limitaciones.

Desde el acabado Style, el más accesible, el equipamiento sorprende. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas, sistema Peugeot i-Connect, conexión inalámbrica para el smartphone, faros LED, radio DAB, cristales traseros sobretintados, sensores de aparcamiento, volante multifunción y numerosos asistentes a la conducción, como el mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales o la alerta de fatiga.