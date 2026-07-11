Tiene el confort de un Audi Q5, aunque su estética resulta mucho más atrevida

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 06:43h.

Su diseño es uno de sus mayores argumentos

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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No todos los SUV premium apuestan por la discreción. Mientras algunos modelos priorizan una imagen elegante y conservadora, el Alfa Romeo Stelvio mantiene intacta la personalidad que siempre ha caracterizado a la firma italiana. Su diseño deportivo, sus proporciones y su puesta en escena lo convierten en una alternativa muy distinta a rivales como el Audi Q5, especialmente para quienes buscan algo diferente sin renunciar al confort.

Además de su estética, el Stelvio destaca por un habitáculo amplio y bien aprovechado. Con 4.687 mm de longitud, una batalla de 2.818 mm y un maletero de 525 litros, ampliable hasta 1.600 litros, ofrece espacio suficiente para viajar en familia con comodidad. Todo ello acompañado por un elevado nivel de calidad en materiales y acabados, uno de los aspectos que más ha evolucionado en los últimos años.

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El Alfa Romeo Stelvio está de oferta

El Alfa Romeo Stelvio parte de 56.146 euros sobre catálogo, aunque actualmente puede adquirirse desde 48.328 euros al contado o 44.397,79 euros financiado. Esta última modalidad contempla cuotas desde 370 euros al mes, con una entrada de 13.308,12 euros y una cuota final de 25.918,51 euros.

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Por este precio te llevas la versión de acceso. Equipa un motor 2.2 JTDM diésel de cuatro cilindros que desarrolla 160 CV y 450 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio automático de ocho velocidades y tracción trasera, una configuración poco habitual en este segmento. Homologa un consumo medio de 5,8 l/100 km, acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 198 km/h.

Un equipamiento que no envidia nada de los mejores

El acabado Sprint, que abre la gama, ya incorpora un equipamiento muy completo. De serie incluye llantas de 19 pulgadas, faros Full LED Matrix, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla táctil de 8,8 pulgadas con navegador, Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico, climatizador bizona y portón trasero con apertura y cierre automáticos.

En materia de seguridad también presume de una amplia dotación. Dispone de control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, detector de ángulo muerto, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, sensores delanteros y traseros de aparcamiento, cámara trasera, detector de fatiga, control de presión de los neumáticos y sistema de llamada de emergencia e-Call.