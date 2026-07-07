Más elegante que el Alfa Romeo Stelvio y con un confort sobresaliente

Coches y Motos 07 JUL 2026 - 01:23h.

Peugeot tiene un SUV que no está muy lejos de los premium

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El segmento de los SUV familiares vive uno de sus momentos de mayor competencia. Cada vez son más las marcas que buscan combinar diseño, tecnología y espacio en un mismo vehículo, pero pocas lo consiguen con el equilibrio que ofrece el Peugeot 5008. La última generación del modelo francés ha dado un importante salto adelante en calidad, equipamiento y presencia, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para quienes buscan un coche amplio sin renunciar a una imagen sofisticada.

Con un diseño mucho más refinado que el de generaciones anteriores, el Peugeot 5008 apuesta por unas líneas limpias y elegantes que le otorgan una personalidad propia. Su frontal destaca por la nueva identidad visual de la marca, con una parrilla integrada en la carrocería y una característica firma luminosa LED que aporta una imagen muy moderna. El resultado es un SUV que transmite dinamismo y distinción, hasta el punto de que muchos consideran que su estética resulta incluso más elegante que la de algunos modelos de enfoque premium.

Un interior amplio y pensado para viajar

Si el exterior convence, el habitáculo es uno de los grandes argumentos del Peugeot 5008. La marca francesa ha apostado por un diseño muy cuidado, con materiales de calidad, una excelente presentación y un ambiente tecnológico que lo sitúa entre las referencias de su categoría.

El protagonista absoluto es el nuevo puesto de conducción, presidido por una gran pantalla panorámica que integra tanto la instrumentación como el sistema multimedia. Todo ello se complementa con el característico volante compacto de Peugeot, que aporta una sensación de conducción diferente y contribuye a reforzar el carácter moderno del vehículo.

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Uno de los aspectos más destacados del 5008 es su enorme versatilidad. Dependiendo de la versión, puede ofrecer hasta siete plazas, permitiendo adaptarse tanto al uso diario como a las necesidades de familias numerosas. La segunda fila dispone de un espacio muy generoso para las piernas y la cabeza, mientras que la tercera resulta práctica para trayectos ocasionales o para transportar pasajeros adicionales cuando es necesario.

El maletero también se sitúa entre los mejores de su categoría. Su gran capacidad facilita transportar equipaje, carritos infantiles, bicicletas o todo lo necesario para unas vacaciones familiares sin tener que hacer concesiones.

Tecnología, eficiencia y un elevado nivel de confort

La gama mecánica del Peugeot 5008 ofrece diferentes alternativas para adaptarse a distintos perfiles de conductor. Existen versiones híbridas ligeras que ayudan a reducir el consumo, además de variantes eléctricas para quienes buscan una movilidad completamente libre de emisiones.

Pero uno de los aspectos donde realmente destaca el SUV francés es en el confort de marcha. La suspensión está configurada para absorber con eficacia las irregularidades del firme, ofreciendo una conducción suave y relajada incluso en carreteras deterioradas. A ello se suma un excelente aislamiento acústico que reduce notablemente el ruido procedente del exterior, haciendo que los viajes largos resulten especialmente agradables.

El equipamiento tecnológico también está a un gran nivel. Dependiendo del acabado, el Peugeot 5008 puede incorporar asistentes avanzados a la conducción como el control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, reconocimiento de señales de tráfico, cámaras de visión de 360 grados, iluminación matricial LED y múltiples sistemas destinados a mejorar la seguridad y el confort.

Además, las promociones disponibles permiten acceder a este SUV en condiciones muy competitivas, reforzando todavía más una relación entre diseño, espacio y equipamiento que resulta difícil de igualar.

Con un interior amplio y versátil, un diseño elegante, un elevado nivel tecnológico y un confort sobresaliente, el Peugeot 5008 se ha convertido en una de las alternativas más completas para quienes buscan un SUV familiar con un toque de distinción. Un modelo preparado para el día a día, pero también para afrontar largos viajes con la máxima comodidad y sin renunciar a una imagen moderna y sofisticada.