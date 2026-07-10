Coches y Motos 10 JUL 2026 - 11:01h.

El SUV japonés es uno de los más vendidos en España

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai lleva años siendo una de las referencias del segmento SUV y no es fruto de la casualidad. Desde su lanzamiento, este modelo ha sabido evolucionar para adaptarse a las necesidades de los conductores, ofreciendo una combinación muy equilibrada de confort, tecnología, eficiencia y practicidad. Ahora, además, gracias a las promociones disponibles, resulta todavía más atractivo para quienes buscan un coche amplio y versátil sin disparar el presupuesto.

Su diseño mantiene una imagen moderna y elegante, con una carrocería de líneas marcadas que transmite robustez sin renunciar a un toque sofisticado. El frontal, con una parrilla de gran tamaño y una firma luminosa muy característica, aporta personalidad a un conjunto que sigue siendo uno de los más reconocibles de la categoría.

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Un SUV cómodo para el día a día y preparado para viajar

Uno de los grandes argumentos del Nissan Qashqai es su comodidad. La posición de conducción elevada mejora la visibilidad y facilita las maniobras tanto en ciudad como en carretera, mientras que la puesta a punto de la suspensión está claramente orientada al confort de los ocupantes.

El habitáculo ofrece espacio suficiente para cinco adultos y destaca por un diseño moderno, materiales de buena calidad y una ergonomía muy cuidada. Todo está pensado para que conductor y pasajeros disfruten de una experiencia agradable incluso durante los desplazamientos más largos.

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El maletero también juega un papel importante en su carácter familiar. Su capacidad permite transportar sin problemas equipaje para unas vacaciones, carros infantiles, bicicletas infantiles desmontadas o las compras de toda la semana, convirtiéndose en un vehículo muy práctico para cualquier situación.

La dotación tecnológica también está a la altura. Dependiendo del acabado, puede incorporar cuadro de instrumentos digital, pantalla multimedia de gran tamaño, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, navegador, cámara de visión 360 grados y una completa batería de asistentes a la conducción que aumentan tanto la seguridad como el confort al volante.

Motores eficientes y una conducción especialmente agradable

La gama mecánica del Nissan Qashqai apuesta por la electrificación para reducir consumos sin sacrificar prestaciones. Las versiones con tecnología Mild Hybrid disfrutan de la etiqueta ECO y ofrecen un funcionamiento eficiente tanto en ciudad como en carretera.

Especial protagonismo tiene la variante e-POWER, una tecnología muy particular dentro del mercado. En este sistema las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico, mientras que el motor de gasolina actúa únicamente como generador de energía para la batería. Esto permite disfrutar de una respuesta inmediata, aceleraciones muy suaves y una conducción con sensaciones muy similares a las de un coche eléctrico, pero sin depender de puntos de recarga.

El comportamiento dinámico es otro de sus puntos fuertes. No pretende ofrecer una conducción especialmente deportiva, sino transmitir seguridad, estabilidad y un elevado nivel de confort. La dirección resulta precisa, el aislamiento acústico está muy conseguido y el equilibrio del chasis hace que viajar durante cientos de kilómetros sea una experiencia relajada.

Gracias a todo ello, el Nissan Qashqai sigue siendo una de las opciones más completas dentro del segmento SUV. Su combinación de espacio, calidad, eficiencia, tecnología y comodidad explica por qué continúa siendo uno de los modelos más recomendables para familias y para quienes buscan un vehículo capaz de adaptarse con solvencia a cualquier tipo de uso, desde los desplazamientos diarios hasta las escapadas de fin de semana o los viajes de larga distancia.