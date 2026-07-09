Kia da un golpe sobre la mesa: su SUV más barato estrena imagen, consume poco y cuesta menos de 20.000 euros

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 03:22h.

Renovado recientemente, este Kia es una de las opciones inteligentes para urbanitas

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

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En un momento en el que los SUV urbanos no dejan de ganar protagonismo, Kia ha decidido reforzar su apuesta con una actualización de su modelo más asequible. El Stonic recibió recientemente una imagen renovada, inspirada en el nuevo lenguaje de diseño de la marca, pero sin perder las cualidades que lo han convertido en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un coche práctico, económico y bien equipado.

Un modelo cuya gama, además, empieza por debajo de la barrera psicológica de los 20.000 euros. La versión de acceso arranca en 19.090 euros, una cifra muy competitiva dentro de un segmento en el que militan rivales tan conocidos como el SEAT Arona, el Renault Captur o el Volkswagen T-Cross. A cambio, ofrece un equilibrio muy logrado entre diseño, comportamiento y costes de utilización, convirtiéndose en una alternativa especialmente atractiva para un uso diario.

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Así es el Kia Stonic más económico

Bajo el capó encontramos un motor gasolina de 100 CV y 172 Nm de par máximo. Está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y a un sistema de tracción delantera. Sus prestaciones son más que suficientes para un SUV de este tamaño. Acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos, alcanza una velocidad máxima de 179 km/h y homologa un consumo medio de solo 5,7 litros cada 100 kilómetros, manteniendo también unas emisiones contenidas de 128 g/km según el ciclo WLTP.

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La renovación también ha servido para modernizar su imagen. El frontal adopta rasgos más actuales, mientras que los nuevos detalles estéticos refuerzan su carácter urbano y deportivo. El resultado es un coche que transmite una sensación de mayor calidad visual sin renunciar a unas dimensiones compactas, ideales para moverse con agilidad por ciudad y aparcar con facilidad.

Equipamiento de acceso, pero a la altura del conjunto

El acabado Concept, asociado a esta versión de acceso, demuestra que ya no es necesario acudir a niveles superiores para disfrutar de un buen equipamiento. Incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, luces diurnas LED, faros antiniebla delanteros, sensor automático de luces, control de crucero y aire acondicionado, elementos muy valorados en el uso cotidiano.

La conectividad tampoco se queda atrás. El Stonic equipa una pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, permitiendo integrar el teléfono móvil de forma rápida y sencilla. De este modo, el conductor puede acceder a aplicaciones, navegación o música sin complicaciones y con un manejo intuitivo.