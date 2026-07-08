Coches y Motos 08 JUL 2026 - 19:07h.

Una de las opciones inteligentes para urbanitas que quieren circular con estilo

Fiat mejora al Dacia Sandero en todo

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El Fiat Grande Panda llega con el objetivo de convertirse en uno de los coches eléctricos más asequibles del mercado. Construido sobre la plataforma STLA Smart, este modelo recupera un nombre histórico con una propuesta completamente renovada. Su combinación de precio, autonomía y practicidad lo sitúa como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin realizar un gran desembolso.

Con apenas 3,99 metros de longitud, el Grande Panda se mueve con soltura en ciudad, pero sorprende por su aprovechamiento del espacio. Buena parte del mérito corresponde a su batalla de 2.541 mm, que permite ofrecer un habitáculo amplio para su tamaño. Además, dispone de un maletero de 412 litros, una cifra muy competitiva frente a rivales como el Jeep Avenger, el Renault 4 o el MG ZS.

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El equipamiento de acceso ya cumple con creces

La oferta eléctrica arranca con el acabado Pop, que ya incorpora una dotación más que suficiente para el día a día. Incluye aire acondicionado, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, sensores traseros de aparcamiento, sensor automático de luces, freno de estacionamiento eléctrico, asistente de arranque en pendiente y múltiples sistemas de seguridad, como el asistente de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia, la alerta de somnolencia y varios airbags.

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El apartado multimedia también responde a un planteamiento muy práctico. La versión básica incorpora una Smartphone Station, que permite utilizar el teléfono móvil como centro de entretenimiento, además de un puerto USB-C de carga rápida y dos altavoces delanteros. Es una solución sencilla, pero eficaz para mantener el precio bajo control sin renunciar a la conectividad.

Así es el Fiat Grande Panda eléctrico

Bajo la carrocería encontramos un motor eléctrico de 83 kW, equivalente a 113 CV, alimentado por una batería LFP de 44 kWh. Gracias a este conjunto, el modelo homologa una autonomía de 320 kilómetros en ciclo WLTP, suficiente para cubrir con holgura los desplazamientos diarios y muchas escapadas de fin de semana. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanza una velocidad máxima de 132 km/h.

Además, el Grande Panda admite potencias de hasta 100 kW en corriente continua, lo que permite recuperar del 20 al 80 % de la batería en apenas 26 minutos. Una cifra que facilita los viajes y reduce considerablemente los tiempos de espera durante una parada.

Esta versión eléctrica está disponible desde 21.235 euros financiando o 23.050 euros al contado, con las ayudas del Plan AUTO+ ya incluidas. Con un precio tan competitivo, una autonomía suficiente y un planteamiento muy racional, el Fiat Grande Panda Eléctrico se convierte en una de las propuestas más difíciles de igualar en su segmento.