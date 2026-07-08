Coches y Motos 08 JUL 2026 - 15:51h.

La opción que eligen quienes lo quieren todo, pero no pagar por marca

Descuento top para una de las grandes novedades de MG

Compartir







El Omoda 5 ha conseguido hacerse un hueco en el competido segmento de los SUV compactos en muy poco tiempo. Su propuesta va más allá de un diseño llamativo. La marca ha apostado por ofrecer una gama muy completa, con versiones de gasolina, híbridas y 100 % eléctricas, además de una relación entre precio, equipamiento y tecnología que pocos rivales pueden igualar. Son precisamente esos argumentos los que lo convierten en una alternativa muy seria frente al MG HS, el Seat Ateca o el Opel Grandland.

Versiones mecánicas para todos los gustos

La oferta arranca con una versión de gasolina equipada con un motor 1.6 T-GDi de cuatro cilindros. Desarrolla 145 CV y 275 Nm de par máximo, asociados a un cambio automático DCT de siete velocidades y tracción delantera. Este conjunto permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos, alcanzar una velocidad máxima de 195 km/h y homologar un consumo medio de 7 l/100 km. Todo ello con un precio anunciado desde 22.190 euros.

Quienes buscan un mayor equilibrio entre prestaciones y eficiencia pueden optar por el nuevo Omoda 5 SHS-H. Su sistema híbrido combina un motor 1.5 turbo de gasolina con dos motores eléctricos, alcanzando una potencia conjunta de 224 CV. Gracias a ello completa el 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, registra un consumo homologado de 5,3 l/100 km y disfruta de la etiqueta ECO. Además, parte de 23.990 euros financiando, una cifra especialmente competitiva para un SUV con estas características.

PUEDE INTERESARTE El MG3 vuelve a estar a precio reventado

La alternativa completamente eléctrica recibe el nombre de Omoda 5 EV. Equipa un motor de 204 CV y 340 Nm de par, alimentado por una batería LFP de 61 kWh. Su autonomía alcanza los 430 kilómetros según el ciclo WLTP, mientras que el consumo medio se queda en 15,5 kWh/100 km. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y está disponible desde 22.890 euros, incluyendo promociones de la marca y ayudas públicas. Incluye la etiqueta CERO.

Cumple muy bien en medidas y equipamiento

Independientemente de la mecánica elegida, el Omoda 5 mantiene unas dimensiones muy equilibradas. Con 4.400 mm de longitud (4.424 en el eléctrico), una batalla de 2.630 mm y un maletero de 360 litros, ofrece un habitáculo suficiente para el uso familiar y una conducción especialmente cómoda tanto en ciudad como en carretera.

En equipamiento no se queda corto. El acabado Pure, que abre la gama, ya incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, doble pantalla de 12,3 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico, acceso y arranque sin llave, tapicería de cuero sintético, asientos delanteros calefactados con regulación eléctrica, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia y un amplio conjunto de asistentes a la conducción.