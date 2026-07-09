Igual de bueno que el Toyota RAV4, pero más barato y, para muchos, más atractivo

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 01:58h.

Toyota renueva la gama de uno de sus SUV más vendidos

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

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Desde su lanzamiento, el Toyota Yaris Cross se ha convertido en uno de los SUV híbridos de mayor éxito en Europa. Ha conquistado a miles de conductores gracias a su fiabilidad, su bajo consumo y un tamaño perfecto para el uso diario. Ahora, Toyota renueva su gama para mantenerlo entre las grandes referencias de su categoría.

Un modelo que no tiene nada que envidiar de sus hermanos mayores como el Corolla Cross o el RAV4. De hecho, es un RAV4 en un formato más compacto, más manejable y bastante más asequible.

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Toyota renueva la gama del Yaris Cross

La marca japonesa ya ha abierto el libro de pedidos del renovado Yaris Cross en España. Las primeras entregas comenzarán en septiembre. La actualización llega con una gama reorganizada, más posibilidades de equipamiento y una oferta que sigue apostando por la eficiencia como principal argumento.

El apartado mecánico sigue confiando en la eficiente tecnología Hybrid 130. Combina un motor de gasolina 1.5 de tres cilindros con un propulsor eléctrico para desarrollar 130 CV y 185 Nm de par máximo. La transmisión es una automática e-CVT, mientras que el consumo medio homologado se queda en solo 4,4 litros cada 100 kilómetros. Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT y puede circular en modo eléctrico durante determinadas situaciones.

Quienes necesiten un plus de seguridad fuera del asfalto o sobre firmes deslizantes pueden optar por la variante AWD-i. Incorpora un segundo motor eléctrico en el eje trasero que entra en funcionamiento si nota falta de agarre a velocidades inferiores a 70 km/h.

Cuatro acabados a elegir

La gama está formada por cuatro acabados: Active, Style, GR Sport y Style Plus Premiere, además de una terminación Business destinada a empresas. Desde el Active, disponible desde 27.500 euros, el equipamiento incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED, pantalla táctil de 10,5 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, cámara trasera, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo y un completo paquete de asistentes a la conducción.

Los acabados superiores añaden elementos muy interesantes. El Style incorpora llantas de 18 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, asientos calefactables, detector de ángulo muerto y portón eléctrico manos libres. El GR Sport apuesta por una imagen más deportiva con detalles específicos y tapicería mixta de piel y alcántara, mientras que el Style Plus Premiere ofrece una configuración exclusiva con carrocería bitono en color Bronce Perla.