Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Peugeot 3008 y con un diseño que no pasa desapercibido

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 08:08h.

Un SUV que se acerca cada vez más a los premium, con los que ya se codea sin problemas

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El mercado de los SUV está más competido que nunca, pero pocos modelos han conseguido llamar tanto la atención como el Kia Sportage. Su diseño rompedor, con una iluminación muy característica y una carrocería de aspecto musculoso, lo ha convertido en una referencia para quienes buscan un coche diferente. No es casualidad que siga siendo el Kia más vendido tanto en España como en el resto del mundo.

Más allá de su imagen, el Sportage también convence por su practicidad. Dispone de un maletero de 526 litros, ampliable hasta 1.715 litros, y un habitáculo muy amplio gracias a una generosa distancia entre ejes de 2.680 mm. Son argumentos que le permiten plantar cara a modelos como el Nissan Qashqai, el Renault Austral, el Mazda CX-5 o el Peugeot 3008.

Equipamiento de acceso muy tecnológico

En la gama del Sportage no hace falta subir de acabado para disfrutar de un buen equipamiento. El nivel Concept, que da acceso a la gama, incorpora faros LED, climatizador automático bizona, cámara de asistencia al aparcamiento, llantas de aleación de 17 pulgadas, sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga y frenada automática de emergencia con detección de peatones.

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En el apartado mecánico, la gama arranca con un motor 1.6 TGDi de gasolina que desarrolla 150 CV y 270 Nm de par. Está asociado a un cambio manual de seis velocidades y a la tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, alcanza 192 km/h y homologa un consumo medio de 6,8 l/100 km. Su precio de partida es de 29.530 euros.

Versiones mecánicas para todos los gustos

Kia no limita la oferta a esta mecánica. También pone a disposición de los clientes un diésel de 136 CV, un microhíbrido de 160 CV y una versión de gasolina de 180 CV. De esta forma, cada conductor puede elegir la opción que mejor se adapte a su tipo de uso, ya sea urbano, mixto o para recorrer muchos kilómetros al año.

Especialmente interesante resulta el Sportage HEV, que combina un motor 1.6 T-GDI con otro eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 239 CV. Equipa cambio automático de seis velocidades, consume solo 5,5 l/100 km y acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Aunque su tarifa oficial es de 40.148 euros, la marca anuncia actualmente esta versión desde 29.530 euros.

Mientras que, coronando la gama, se sitúa el híbrido enchufable de 245 CV, con tracción total y un precio desde 44.230 euros. Gracias a una gama tan amplia, un equipamiento muy completo desde el primer nivel y un diseño que sigue marcando diferencias, el Kia Sportage continúa siendo uno de los SUV más recomendables del mercado y una alternativa inteligente en el segmento de los C-SUV.