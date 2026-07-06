Coches y Motos 06 JUL 2026 - 17:56h.

El SUV francés tiene unas prestaciones top y un precio tentador

El Citroën menos bonito es una ganga

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La llegada del Citroën ë-C3 supone un importante golpe sobre la mesa dentro del segmento de los coches eléctricos asequibles. Durante los últimos años, fabricantes como MG han conseguido hacerse un hueco gracias a una excelente relación entre precio, autonomía y equipamiento, mientras que Volkswagen prepara una ofensiva para democratizar la movilidad eléctrica. Sin embargo, la marca francesa ha decidido adelantarse con un modelo que destaca por ofrecer un precio muy competitivo sin renunciar a unas prestaciones que satisfacen las necesidades de la mayoría de conductores.

El nuevo ë-C3 nace con un objetivo muy claro: demostrar que un coche eléctrico no tiene por qué ser un producto exclusivo ni inalcanzable. Citroën ha apostado por una fórmula sencilla, centrada en ofrecer lo esencial con un diseño moderno, un interior funcional y unos costes de uso muy reducidos.

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Un eléctrico práctico y preparado para el día a día

La versión más completa del Citroën ë-C3 incorpora una batería de 44 kWh que permite homologar hasta 322 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Esta cifra resulta más que suficiente para cubrir los desplazamientos diarios de la mayoría de usuarios e incluso afrontar viajes ocasionales con una planificación mínima.

Su motor eléctrico desarrolla 113 CV, una potencia que garantiza una conducción ágil tanto en ciudad como en carreteras secundarias. La entrega instantánea del par, una de las grandes ventajas de los vehículos eléctricos, permite disfrutar de aceleraciones suaves y rápidas, especialmente útiles en incorporaciones o adelantamientos.

Además, el modelo admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW, lo que permite recuperar buena parte de la batería en apenas media hora cuando se utiliza un punto de carga adecuado. En corriente alterna también ofrece tiempos razonables para recargar durante la noche en un cargador doméstico.

El diseño exterior mantiene la nueva identidad estética de Citroën, con líneas robustas, una imagen más SUV que la de un utilitario convencional y una altura libre al suelo superior a la media del segmento. Todo ello le aporta una personalidad propia sin perder su enfoque eminentemente urbano.

Mucho equipamiento por un precio muy ajustado

Uno de los principales argumentos del Citroën ë-C3 es su precio. La marca francesa ha conseguido situarlo entre los eléctricos más accesibles del mercado, algo que lo convierte en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin realizar un gran desembolso.

A ello se suma una dotación de equipamiento muy completa incluso desde las versiones de acceso. Dependiendo del acabado, puede incorporar instrumentación digital, pantalla táctil para el sistema multimedia, conectividad inalámbrica para teléfonos móviles, climatizador, sensores de aparcamiento, cámara trasera y un amplio conjunto de asistentes a la conducción.

En el interior también destaca por ofrecer un habitáculo amplio para su tamaño. Cuatro adultos pueden viajar con comodidad y el maletero ofrece una capacidad suficiente para el equipaje habitual de una familia pequeña o para el uso cotidiano.

Otro de los aspectos donde Citroën ha puesto especial atención es el confort. La suspensión está claramente orientada a absorber las irregularidades del asfalto, una característica muy valorada en recorridos urbanos y que mantiene una de las señas de identidad históricas de la marca.

Con esta propuesta, el Citroën ë-C3 se posiciona como uno de los eléctricos más interesantes de su categoría. Su combinación de precio competitivo, autonomía de hasta 322 kilómetros, buen nivel de equipamiento y un enfoque práctico lo convierten en un rival muy serio para modelos de MG y para los futuros eléctricos urbanos de Volkswagen. Todo apunta a que será uno de los grandes protagonistas del mercado entre quienes buscan un coche eléctrico accesible, cómodo y perfectamente adaptado al uso diario.