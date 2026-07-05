El Renault más bonito de la historia de la marca es de 2024

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 11:53h.

Diseño, excelente equilibrio dinámico, eficientes mecánicas electrificadas y un equipamiento muy completo

La decisión de Renault con el Megane que muchos no entienden

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Durante muchos años, Renault ha destacado por fabricar coches prácticos y equilibrados. Sin embargo, en 2024 decidió dar un paso más con un modelo que cambió por completo su imagen. El Renault Rafale llegó para convertirse en el nuevo buque insignia de la marca y, para muchos, también en el coche más atractivo que ha salido de sus fábricas. Su combinación de líneas deportivas, tecnología y mecánicas electrificadas lo sitúa entre los SUV más interesantes del momento.

Con 4,71 metros de longitud, una batalla de 2,738 metros y un maletero de 528 litros, ampliable hasta 1.600 litros, el Rafale ofrece espacio de sobra para viajar en familia sin renunciar a una estética muy cuidada. Su silueta tipo coupé, el techo descendente y los detalles inspirados en el mundo de la aviación le permiten diferenciarse de rivales como el KGM Actyon híbrido o el Omoda 9.

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El Rafale demuestra que Renault ha elevado considerablemente su nivel

La gama arranca con una versión híbrida autorrecargable (HEV) disponible desde 42.039 euros al contado o 35.917 euros financiados. Combina un motor de gasolina 1.5 turbo de tres cilindros con dos motores eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 199 CV. Homologa un consumo medio de solo 4,7 l/100 km, acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h, demostrando que eficiencia y prestaciones pueden ir de la mano.

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Por encima se sitúa la versión híbrida enchufable (PHEV), disponible desde 48.716 euros al contado o 44.195 euros financiados. En este caso desarrolla 300 CV, dispone de tracción total y permite recorrer hasta 106 kilómetros en modo eléctrico. Además, reduce el tiempo del 0 a 100 km/h hasta 6,4 segundos, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan un SUV rápido sin renunciar a un bajo consumo en el uso diario.

El equipamiento también da la talla

El equipamiento también juega un papel protagonista. Desde la versión de acceso, llamada Techno, incorpora el sistema openR Link con pantalla de 12 pulgadas y servicios de Google, cuadro de instrumentos digital, cargador inalámbrico, cámara trasera digital, climatizador bizona, portón eléctrico, purificador de aire y el sistema 4Control Advanced, que mejora la agilidad gracias al eje trasero direccional. Todo ello acompañado por una amplia colección de asistentes a la conducción.

Por encima tenemos el acabado Esprit Alpine y el Atelier Alpine. En ellos encontramos ambientes más exclusivos. Incluyen llantas bitono de 20 pulgadas, diseño exterior específico, tapicería de Alcántara reciclado, iluminación ambiental, asientos calefactables y numerosos detalles inspirados en la división deportiva de Renault.