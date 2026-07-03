La moto que planta cara a la Ducati Monster con un diseño más bonito y un precio más razonable

Coches y Motos 03 JUL 2026 - 21:18h.

Hay que conseguirla cuanto antes

Más bonita que la Ducati más bonita

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Tenemos que detenernos para hablar de la Triumph Trident 660, una moto que es espectacular de principio a fin, y que es una naked de estilo roadster y diseño minimalista insuperable. Tanto, que le planta cara a la Ducati Monster, con un diseño igual de bonito o incluso más, así como un precio razonable que la coloca al alcance de todas las economías. Por ende, creemos que no conviene tener dudas, y que hay que conseguirla cuanto antes.

Recientemente se ha actualizado para añadirle un motor más potente y con más par, pero también se ha trabajado en mejorar el colector, el catalizador o el silencioso, y se han cambiado los ejes de entrada y salida, las relaciones de cambio y la transmisión final. El diseño del depósito es otra de las cosas que se ha actualizado, así como un depósito de combustible de mayor capacidad, un chasis rediseñado o un radiador y electroventilador de mayor tamaño.

En el interior del motor de tres cilindros también se han aplicado cambios notorios, para lograr mejores cifras, con una potencia final de 95 CV a 11.250 revoluciones por minuto y un par máximo de 68 Nm a 8.250 rpm. Dispone de embrague anti-rebote, tres modos de conducción, quickshifter y control de velocidad de crucero de serie, control de tracción y ABS en curva y un consumo declarado de apenas 4,9 litros por cada 100 kilómetros. Y combina la tecnología LCD y TFT en la instrumentación.

La Triumph Trident 660 se puede adquirir por 8.895 euros

Otro de los puntos que claramente juegan a favor de la Triumph Trident 660 es el hecho de que esté disponible por una cifra tan razonable, lo que hace que la puedas conseguir pagando apenas un total de 8.895 euros.