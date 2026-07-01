Fusionan moda y motor en un modelo único, el A290 Rallye

Rinde homenaje al ingenio francés uniendo el deportivo eléctrico con el diseño del cocodrilo en una colaboración de alta gama

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La tradición deportiva y el diseño de vanguardia se han unido en una alianza histórica dentro de la industria francesa. Lacoste y Alpine han presentado una colaboración estratégica que redefine los límites entre el rendimiento automovilístico y la alta costura. Inspirada directamente en el legado visionario de sus fundadores, René Lacoste y Jean Rédélé, esta unión celebra una ambición compartida: la búsqueda de la máxima ligereza, la precisión técnica y una elegancia funcional imbatible tanto en las pistas de carreras como en las canchas de tenis.

El núcleo central de este proyecto conjunto se materializa en una espectacular creación sobre ruedas denominada "Beware of the Crocodile - Alpine Lacoste A290 Rallye". Este coche de exhibición no es un simple ejercicio de estilo superficial, sino un auténtico vehículo de competición derivado del mundo de los rallies y adaptado a la nueva era eléctrica. Paralelamente, ambas firmas han desvelado una sofisticada colección cápsula de ropa técnica y accesorios co-branded que traslada toda la emoción de los circuitos directamente al vestuario contemporáneo.

Ingeniería radical y el icónico rojo Lacoste

El diseño exterior del coche reinterpreta los códigos de los vehículos de rally con una estética gráfica muy contemporánea. Basado en la plataforma técnica del Alpine A290 Rallye, incorpora vías ensanchadas, difusor espectacular, alerón imponente y fibra de carbono vista. Su carrocería destaca por un color blanco azulado que evoca los paisajes helados de los Alpes. El contraste radical llega de la mano de Lacoste, tomando como punto de partida el emblemático color rojo de la lengua de su icónico cocodrilo para impregnar detalles clave.

En el apartado mecánico, el coche equipa un sistema específico de gestión del motor eléctrico que proporciona una respuesta inmediata y una aceleración contundente. El chasis optimizado, las suspensiones de carreras y la avanzada aerodinámica aseguran una estabilidad total a altas velocidades. Para promocionar el lanzamiento, Ninety Films ha producido el cortometraje "Le Test", una ingeniosa película llena de humor interpretada por el actor Pierre Niney y el piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, ambos embajadores de la marca del cocodrilo.

Inmersión digital y artesanía en el habitáculo

El interior del vehículo ofrece una experiencia monocromática inmersiva en color rojo intenso, diseñada para estimular el instinto del piloto. La mítica tela Petit Piqué de Lacoste reviste los asientos de competición y los paneles laterales, con bordados artesanales realizados por el histórico taller Potencier. Tecnológicamente, el habitáculo destaca por el uso de estructuras reticulares de tipo lattice impresas en tres dimensiones por la compañía ERPRO, logrando reducir el peso total y optimizar la funcionalidad de cada componente.

La atención al detalle es extrema: el coche esconde un total de 290 cocodrilos integrados en su fisonomía y las firmas luminosas rinden homenaje a la mirada del reptil.