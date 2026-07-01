Hyundai INSTER Lounge: el SUV eléctrico pequeño estrena versión premium

Optimiza la distribución interior adaptable para adaptarla con total facilidad e inmediatez

¿Un cocodrilo a 200 por hora? Lacoste y Alpine crean el deportivo definitivo

Compartir







Hyundai lanza la variante de gama alta de su SUV urbano eléctrico, aportando mayor flexibilidad, confort y un diseño de inspiración premium. El nuevo INSTER Lounge es una opción sofisticada que se incorpora a la familia de este SUV compacto. Esta variante busca cambiar la experiencia dentro de la movilidad eléctrica urbana, un mercado donde el modelo base se ha consolidado. Durante los años 2025 y 2026, el coche se ha mantenido como el segundo vehículo eléctrico más vendido de su categoría en todo el continente europeo, reflejando el interés de los conductores por los automóviles eficientes de cero emisiones. Con esta propuesta, la marca demuestra que un vehículo de dimensiones compactas no tiene por qué renunciar a la exclusividad ni a un espacio interior altamente refinado para los exigentes clientes europeos.

Este modelo se centra de manera absoluta en el bienestar bajo el concepto de espacio propio. El habitáculo destaca por emplear materiales de una calidad táctil superior a la habitual en su segmento. Los pasajeros disfrutan de una tapicería que combina tela y cuero, un techo interior de punto y detalles cromáticos integrados para generar un ambiente relajante. La flexibilidad es otro pilar fundamental del vehículo, ofreciendo asientos delanteros totalmente abatibles incorporados ahora de serie y una segunda fila deslizante y reclinable, lo que optimiza la distribución interior adaptable para adaptarla con total facilidad e inmediatez tanto a bultos voluminosos como a las diversas actividades de ocio.

Diseño exterior distintivo y tecnología avanzada

En el apartado estético, el coche introduce notables diferencias frente al modelo estándar. El frontal se renueva con un parachoques y una parrilla de radiador rediseñados, acompañados por molduras laterales plateadas y exclusivas llantas de aleación de 17 pulgadas de diámetro real que aumentan su presencia visual. Como novedad cromática, estrena el color de carrocería Glow Mint, que se suma a tonos como Atlas White, Unbleached Ivory, Tomboy Khaki y Abyss Black Pearl de alta calidad. En el habitáculo, la combinación de gris oscuro y verde menta genera una atmósfera contemporánea muy personal, enriquecida con sutiles referencias visuales y asientos de cuero natural premium.

La dotación tecnológica incluye de serie pantallas de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos y el infoentretenimiento, junto con asistentes a la conducción y altavoces con membranas de Kevlar. Mecánicamente, existen dos configuraciones de motor y batería: la opción de 42 kWh con un motor de 71 kW, y la superior de 49 kWh con un motor de 84 kW, alcanzando una autonomía de hasta 360 kilómetros. El sistema soporta carga rápida, permitiendo pasar del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos bajo condiciones óptimas de funcionamiento, resultando una alternativa ideal para todos los trayectos diarios.

La producción del vehículo comienza este mes, planificando una distribución progresiva en los mercados de Europa. Actualmente, alrededor del 80% de la gama europea de Hyundai dispone de versiones electrificadas, manteniendo el firme objetivo de comercializar exclusivamente vehículos eléctricos en el continente para 2027. Este despliegue comercial se complementa con un paquete completo de garantía de cinco años sin límite de kilometraje, asistencia en carretera y revisiones periódicas.