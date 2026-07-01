Dacia convierte en accesible el Bigster, el coche que, para muchos, es mejor que alternativas más caras

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 03:08h.

La marca rumana apuesta por un C-SUV que tiene ya muy poco de low cost

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Durante mucho tiempo, quienes necesitaban un SUV amplio para la familia tenían que elegir entre pagar un precio elevado o renunciar a parte del equipamiento. Con el lanzamiento del Bigster, Dacia ha demostrado que es posible acceder a un vehículo de gran tamaño, moderno y con tecnología actual sin disparar el presupuesto. El nuevo modelo se convierte en el buque insignia de la marca rumana y supone un importante salto adelante en diseño, calidad y prestaciones.

Gracias a las promociones disponibles, el Bigster se presenta como una de las propuestas con mejor relación entre precio y producto del mercado. Un SUV pensado para quienes buscan espacio, confort y eficiencia sin tener que asumir el coste de muchos de sus rivales directos.

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Más grande, más moderno y preparado para el uso familiar

El Dacia Bigster ha sido desarrollado para cubrir las necesidades de quienes buscan un SUV espacioso sin dar el salto a modelos considerablemente más caros. Su carrocería supera los 4,5 metros de longitud y ofrece una presencia robusta, con unas líneas rectas y musculosas que transmiten sensación de solidez desde cualquier ángulo.

El frontal estrena la nueva identidad visual de la marca, con una parrilla de gran tamaño, una firma luminosa en forma de "Y" y una imagen mucho más sofisticada que la de anteriores modelos de Dacia. La zaga mantiene ese estilo moderno gracias a unos pilotos muy estilizados y a un diseño limpio que refuerza la sensación de amplitud.

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En el interior también se aprecia una evolución muy importante. El Bigster deja atrás la sencillez de generaciones anteriores para ofrecer un habitáculo mucho más cuidado, con materiales de mejor calidad, un diseño moderno y una distribución muy práctica.

El espacio es, sin duda, uno de sus grandes argumentos. Tanto las plazas delanteras como las traseras ofrecen una excelente habitabilidad, mientras que el maletero dispone de una capacidad muy generosa, suficiente para transportar el equipaje de toda la familia, material deportivo o cualquier objeto voluminoso sin complicaciones.

Tecnología, motores electrificados y un precio muy competitivo

Aunque Dacia continúa apostando por una filosofía práctica, el Bigster incorpora un nivel tecnológico muy superior al habitual dentro de la marca. Dependiendo del acabado, puede equipar instrumentación digital, una pantalla multimedia de gran tamaño, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, navegador, climatizador automático de dos zonas, cargador inalámbrico para smartphones y techo panorámico.

En materia de seguridad tampoco faltan asistentes como la frenada automática de emergencia, el mantenimiento activo de carril, el reconocimiento de señales de tráfico, los sensores de aparcamiento, la cámara de visión de 360 grados o el control de crucero, sistemas que facilitan tanto la conducción diaria como los viajes largos.

Otro de los aspectos más interesantes del Bigster es su oferta mecánica. La gama incluye motores microhíbridos, versiones híbridas completas y variantes bifuel de gasolina y GLP, lo que permite adaptarse a diferentes perfiles de conductor. Las opciones electrificadas ofrecen además la etiqueta ECO, una ventaja cada vez más importante para circular por ciudades y reducir los costes de utilización.

La suspensión está claramente orientada al confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades del firme y ofreciendo una conducción muy agradable tanto en ciudad como en carretera. Además, la posición elevada mejora la visibilidad y facilita el acceso al habitáculo, dos características especialmente valoradas por las familias.

Con el Bigster, Dacia demuestra que ya no es necesario gastar una fortuna para disfrutar de un SUV amplio, moderno y bien equipado. Su combinación de espacio, tecnología, eficiencia y precio lo convierte en una de las alternativas más interesantes del mercado y en una opción capaz de competir con modelos considerablemente más caros. Para quienes buscan un coche práctico, cómodo y preparado para acompañarlos durante muchos años, el Bigster se presenta como una de las compras más inteligentes de su categoría.